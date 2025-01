Die schlechtesten Spiele des Jahres 2024

HQ

Während das Jahr 2023 eine Achterbahnfahrt mit großen Höhen und Tiefen war, verlief 2024 etwas ruhiger. Wir werden dieses Jahr einfach keine wirklich schrecklichen Spiele wie Kong: Skull Island oder The Lord of the Rings: Gollum finden, und selbst ein notorisch schlechter Publisher wie Gamemill Entertainment hat es tatsächlich geschafft, zum größten Teil relativ anständige Spiele zu veröffentlichen - die Welt ist untergegangen!

Nichtsdestotrotz enthält die Liste der schlechtesten Spiele des Jahres wie immer eine gute Mischung aus objektiv schlechten Spielen - mit lausiger Grafik, schlechter Steuerung und vielen Bugs - und Spielen, die technisch unterhaltsam sind, aber so sehr enttäuschen, dass sie als komplette Misserfolge angesehen werden müssen.

Kong: Survivor Instinct - 7Levels

Kong: Skull Island war mit Abstand das schlechteste Spiel des letzten Jahres und ohne Zweifel ein ernsthafter Anwärter auf den Titel des schlechtesten Spiels des Jahrzehnts. Auch in diesem Jahr findet der berühmte Gorilla wieder den Weg auf die Liste, doch die Entwickler von 7Levels freuen sich, dass ihr Spiel das Kong-Spiel vom letzten Jahr immer noch toppt.

Du spielst einen graugesichtigen, aber körperlich leistungsfähigen Mann, der versucht, seine Tochter in einer verfallenen Stadt zu finden, die von riesigen Affen und Monstern zerstört wurde. Als Setup ist es nicht schlecht, aber leider ist die Grafik so flach, die Steuerung so steif und der Kampf so uninspiriert, dass die größte Bedrohung am Ende die eigene Langeweile ist. Kong hat etwas Besseres verdient.

Pneumata - Deadbolt Interaktiv

Seit uns Amnesia: The Dark Descent im Jahr 2010 die Hosen ausgezogen hat, haben wir einen stetigen Strom von atmosphärischen First-Person-Horrorspielen gesehen. Leider ist das Beängstigendste an vielen dieser Titel ihr deutlicher Mangel an Qualität, und leider gilt dies auch für das eher fade Pneumata.

Visuell ist es gruselig genug, mit fleischigen Monstern und viel Dunkelheit, die nur von begrenzten Lichtquellen beleuchtet wird. Aber alles unter der Oberfläche des Spiels ist fast schon beleidigend armselig. Von der dünnen Geschichte, die viel andeutet und verspricht, nur um ein enttäuschendes und langweiliges Ende zu liefern, bis hin zum Gameplay, das unter schlechtem Design und extrem dummer KI leidet. Deadbolt Interactive hatte mit Pneumata offensichtlich keine wirklichen Ambitionen, und das zeigt sich leider in allen Parametern.

Skull & Bones - Ubisoft Deutschland

Ubisofts Piratenspiel begann als Weiterentwicklung des Segelteils von Assassin's Creed IV: Black Flag, aber die Entwicklung geriet mehrmals vom Kurs ab und musste neu gestartet werden. Nach 11 Jahren wurde Anfang des Jahres endlich das Multiplayer-Spiel von Ubisoft Singapur veröffentlicht, aber leider war das Ergebnis äußerst enttäuschend.

Skull & Bones hat absolut keine nennenswerten Aktivitäten an Land, und was auf See passiert, ist bei weitem nicht genug, um den hohen Preis des Spiels zu rechtfertigen. Tatsächlich ist das Erlebnis in vielerlei Hinsicht schlechter als in Black Flag, da man zum Beispiel nicht an Bord anderer Schiffe gehen und Mann gegen Mann kämpfen kann.

Ubisofts Jahr 2024 war ein kleiner Albtraum, und ein Großteil der Schuld kann Skull & Bones zugeschrieben werden.

Ario - Vata Spiele

Dem 2,5D-Plattformer Ario fehlt nur noch ein Buchstabe, um seinen Namen mit der besten Plattform-Serie auf dem Markt zu teilen. Leider fehlt dem Spiel selbst so viel mehr.

Du kannst an einer Hand abzählen, wie viel Gutes Ario tut, und diese Hand muss nicht einmal alle Finger intakt haben. Das Leveldesign ist beengt, einfachste Interaktionen erfordern Millimetergenauigkeit und unser Protagonist hat genau null Schwung, was das Spiel viel zu starr macht.

Grafisch ist Ario auch kein Juwel, und das Positivste an der Erfahrung ist, dass es in einer Stunde oder so vorbei ist.

Suicide Squad: Töte die Justice League - Rocksteady

Rocksteady liefert mit Suicide Squad: Kill the Justice League eines der am besten aussehenden Spiele des Jahres ab, und obwohl die Geschichte nicht die gleichen Höhen erreicht wie ihre gefeierte Arkham-Serie, gibt es dennoch einige unterhaltsame Sequenzen auf dem Weg. Was ist also schief gelaufen?

In gewisser Weise ist es eine Identitätskrise. Das Spiel versucht, sowohl ein Multiplayer- als auch ein Einzelspieler-Erlebnis zu sein, und die beiden Teile des Spiels überlappen sich ständig. In anderen Fällen ist das Design einfach nur schlecht. So mangelt es beispielsweise an Abwechslung und dem Verhalten der Feinde und die Missionen des Spiels sind extrem eintönig. Suicide Squad kann sicherlich unterhalten, aber im Vergleich zu Batman: Arkham Knight ist es ein Qualitätsverlust.

South Park: Snow Day - Frage

Mit den lustigen Rollenspielen "Der Stab der Wahrheit" und "The Fractured but Whole" hat South Park endlich ein paar Spiele veröffentlicht, die den erwachsenen, aber kindlichen Humor der Serie einfangen. Leider erinnert uns das diesjährige South Park: Snow Day eher an das nicht so erfolgreiche Nintendo 64-Spiel der Serie mit seinem glanzlosen Action-Gameplay und amputiertem Humor.

Wir schätzen es, dass das Spiel tatsächlich eine Einzelspielerkampagne mit Zwischensequenzen und - ein paar - lustigen Sprüchen hat, und ein Rogue-Lite-Kartensystem, das neue Fähigkeiten verleiht, sorgt für die dringend benötigte Abwechslung. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass South Park: Snow Day eine schlampige und eintönige Angelegenheit ist, die nicht genug aus ihrer Lizenz herausholt.

Taxi Life: Ein Fahrsimulator für die Stadt - Simteract

Wenn wir an die kleine, aber beliebte Nische der fahrbasierten Jobsimulatoren denken (deren ungekrönter König wohl Euro Truck Simulator ist), neigen wir dazu, an graue und generische Umgebungen zu denken. Dies ist in Taxi Life: A City Driving Simulator nicht der Fall, mit dem du in Spaniens zweitgrößter Stadt, Barcelona, Taxifahrer spielen kannst.

Leider können weder die Sagrada Familia noch die Gaudi-Architektur der Welt einen technisch abgehackten und relativ flachen Simulator retten. Nun zeichnen sich Touristen selten durch Intelligenz aus, aber hier ist ihre KI zu dumm, und weder sie noch die anderen Verkehrsteilnehmer zeigen irgendwelche Anzeichen von Intelligenz. Die Folge ist ein unbefriedigendes Fahrerlebnis, das durch die anderen Managementaspekte nicht kompensiert wird.

Zu guter Letzt fehlt es dem Spiel (trotz des Titels) einfach an Leben. Es gibt keine Gespräche mit den Fahrgästen oder lustige Erlebnisse im Taxi, um die Monotonie zu durchbrechen. Es ist alles klinisch, sexlos und absolut langweilig.

Concord - Fireaxis Studios

In einem Jahr, in dem ein Spieleentwickler nach dem anderen unzählige Mitarbeiter entließ, wurde Concord zum ultimativen Symbol für alles, was mit einem Großteil der Spieleindustrie nicht stimmt. Während jeder fast sagen könnte, dass das Shooter-Genre gesättigt war, bestand das Management von Sony Interactive darauf, Hunderte von Millionen Dollar für Concord von Fireaxis Games auszugeben - nur um dem Projekt nach mickrigen zwei Wochen den Stecker zu ziehen, die Server des Spiels abzuschalten und allen Kunden das Geld zurückzuerstatten.

Der mangelnde Erfolg des Spiels ist aber letztlich den Entwicklern zuzuschreiben, die laut mehreren Medien eine ungesunde Unternehmenskultur hatten, in der es keinen Platz für Kritik und Skepsis gab. Entstanden ist ein Spiel, das trotz langer Entwicklungszeit und eines nahezu unbegrenzten Budgets sowohl an Charme als auch an Qualität mangelte, als wäre es in eine formlose, graue Masse gruppiert worden.

Hoffentlich wird Concord eine Lektion für die Geldmänner der Branche sein, sich in Zukunft mehr auf Qualität und Offline-Inhalte zu konzentrieren, aber wir haben unsere Zweifel.