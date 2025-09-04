Die schlechtesten schauspielerischen Leistungen aller Zeiten

HQ

10. Robert Downey Jr. - Dolittle

So scharfsinnig Robert Downey Jr. in Kiss Kiss, Bang Bang und in der Rolle des Tony Stark ist, besonders im ersten Iron Man Film und Avengers, so schrecklich ist er in der Rolle von Doctor John Dolittle in Traffic Autor Stephen Gaghans problembehafteter Interpretation von Hugh Loftings Kinderbüchern. Downeys seltsamer Akzent ist so seltsam, dass man die meiste Zeit nicht einmal verstehen oder hören kann, was er sagt, und es ist offensichtlich, dass es ihm egal ist, nur auf dem Bildschirm herumstolziert und murmelt, während er darauf wartet, nach Hause zu gehen.

9. Gal Gadot - Zack Snyders Justice League

"Kaal-Eeel!" Inzwischen wissen wir alle, dass Gal Gadot die Rolle der Wonder Woman und damit ihren großen Hollywood-Durchbruch allein aufgrund ihres unbestreitbar attraktiven Aussehens bekommen hat. Denn wenn es um glaubwürdiges Schauspiel geht, kann sie es einfach nicht. Nicht für eine Sekunde. Man kann tatsächlich jeden Film aus ihrem Lebenslauf nehmen und sich eine beliebige Szene aussuchen, um zu erkennen, dass die Frau nur Zeilen liest, ohne Präsenz oder Empathie, aber am offensichtlichsten wird es, wenn sie versucht, einen verwirrten Superman in Zack Snyders Ensemble-Anstrengung zu beruhigen. So flach. So leblos. So schlimm.

8. Mike Myers - Der Liebesguru

Anscheinend hat Mike Myers versucht, seinen verhassten Liebesguru als Figur in alle drei Austin Powers Filme einzubauen, aber sein Drehbuchpartner Michael McCullers drohte, die Projekte zu verlassen, wenn das passieren würde, und genau in diesem Moment hätte der Wayne's World Komiker erkennen müssen, dass Guru Pitka eine Figur war, die für den Mülleimer bestimmt war, Nicht für seinen eigenen Film. The Love Guru ist eine der schlechtesten Komödien aller Zeiten, und Myers ist hier so unglaublich langweilig und ohne komödiantisches Talent, dass es schwer vorstellbar ist, dass dies derselbe Mann ist, der Austin Powers nur wenige Jahre zuvor zum Leben erweckt hat.

7. Nicolas Cage - Wicker Man

"Nicht die Bienen!" Es gab eine Zeit, in der Oscar-Preisträger Nicolas Cage einen Schluck zu viel von sich selbstKool Aid getrunken hatte, zwischen verschiedenen Produktionen hin- und hergesprungen war und eine Art schreiende Impro-Version derCon Air Figur Cameron Poe aufführte. Das Remake des Klassikers aus den 1970er Jahren The Wicker Man ist ein solcher Film, und hier ist Cage so erbärmlich schlecht, dass viele Szenen, in denen er einfach aus dem Nichts anfängt zu schreien, ungewollt komisch werden. Viele Szenen hier sind unvergesslich fantastisch, nicht zuletzt die, in der er seinen Kopf in einem selbstgebauten Bienenstock gefangen bekommt und anfängt zu schreien, bevor die computeranimierten Wespen überhaupt auf der Leinwand erscheinen.

6. Tom Hanks - Elvis

Tom Hanks hat, wie wir alle wissen, im Laufe seiner gesamten fantastischen Karriere mehr denkwürdige Auftritte gegeben, als die meisten von uns zählen können. Hanks ist phänomenal. Er ist phänomenal in Forrest Gump, Philadelphia, Cast Away, The Green Mile, Saving Private Ryan, Road to Perdition und Captain Phillips. Besonders beeindruckend ist er in der Rolle von Elvis Presleys gierigem Manager Tom Parker allerdings nicht. Hier wirkt Hanks völlig verloren, und in Kombination mit Prothesen, die ihn dem Elephant Man ähneln lassen, ist es unmöglich zu ignorieren, dass dies Hanks' schlechteste Leistung ist. Die Art und Weise, wie er Parker als eindimensionalen, lächerlich flachen Bond-Bösewicht darstellt, kombiniert mit seinem schrecklichen Versuch, einen Akzent zu setzen, muss als faszinierend bedauerlich angesehen werden.

5. Judi Dench - Katzen

Die Gageschecks, die an die meist hervorragenden Schauspieler ausgezahlt wurden, die sich für diese fantastisch schreckliche musikalische Interpretation entschieden, müssen grotesk hoch gewesen sein. Dame Judi Dench soll diejenige gewesen sein, die am meisten Geld verdient hat, da sie mit ihrer Interpretation der Katze Old Deuteronomy fast ihre Karriere ruiniert hätte. Völlig lächerliches Schauspiel, Dench. So bleiben die Uhren stehen.

4. John Travolta - Schlachtfeld Erde

Der Hollywood-Film, der oft als der schlechteste aller Zeiten bezeichnet wird, ist 25 Jahre später in vielerlei Hinsicht faszinierend. Der damals glühende John Travolta schnappte sich die Rolle des skrupellosen Weltraumschurken Terl, und die Menge an Overacting, die er hier an den Tag legt, lässt sich nur auf eine Art und Weise zusammenfassen: makabre, unfreiwillige Superkomödie. Ein Muss.

3. Keanu Reeves - Dracula

Wer Point Break geschaut hat und zu dem Schluss gekommen ist, dass der stets hölzerne Keanu Reeves eine hochdramatische Rolle als stoischer, britischer Adliger in einer theatralischen Interpretation von Dracula spielen könnte, hätte auf der Stelle auf der Kielschlepper sein müssen. Aber... So kam es nicht. Reeves hatte freie Hand, auf der Leinwand herumzustolzieren und sich wie ein kompletter Idiot zu benehmen, was in vielerlei Hinsicht den gesamten Film ruiniert.

2. Eddie Redmayne - Jupiter aufsteigend

Das Sci-Fi-Epos der Wachowski-Schwestern ist eine der schlechtesten Big-Budget-Produktionen aller Zeiten (in allen Kategorien), und sicher, jeder, einschließlich Channing Tatum, ist in diesem schrecklichen Film schrecklich.The Matrix Aber nichts ist so schlimm (in irgendeiner Weise) wie der ansonsten gefeierte Oscar-Preisträger Eddie Redmayne in der Rolle des Superschurken Abrasax. Die Art und Weise, wie er seinen Mund formt und die Augen zusammenkneift, während er seine Zeilen zischt, macht mir immer richtig gute Laune. Es ist schwer, eine schlechtere Schauspielerei zu finden.

1. John Malkovich - Rounders

John Malkovich hat bewiesen, dass er so ziemlich jeden in den Schatten stellen kann, nicht zuletzt in Filmen wie In the Line of Fire und Of Mice and Men. Aber auch die Besten können ausrutschen. Das gilt auch für Malkovich, der in dem Pokerfilm Rounders den russischen Gangster Teddy spielt und das so schrecklich schlecht macht, dass man nicht zuschauen kann, ohne unkontrolliert und laut zu lachen. Malkovich übertreibt es so brutal, dass sich jeder Teil jeder Szene wie eine Parodie anfühlt. Anscheinend war es anfangs sogar noch schlimmer (ob du es glaubst oder nicht), wie Matt Damon kürzlich in einem Podcast-Interview erwähnte. Regisseur John Dahl musste Malkovichs Leistung um einige Stufen abschwächen, bevor sie mit den Dreharbeiten beginnen konnten, was angesichts des Endergebnisses völlig absurd erscheint.