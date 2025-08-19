Die schlechtesten Filme von Adam Sandler

HQ

(5) Der kleine Nicky

Es konnte nicht schief gehen. Die Sandlers konnten nichts falsch machen und alles, was er anfasste, verwandelte sich im Grunde in Gold. Man schrieb das Jahr 2000 und Filme wie "Wedding Singer", "Waterboy", "Big Daddy", "Happy Gilmore" und "Billy Madison" waren in einem Sturm versunken, der den geschassten Saturday Night Live-Komiker über seine eigene Produktionsfirma Happy Madison Productions stinkreich machte. Es sollte sich jedoch als falsches Sicherheitsgefühl erweisen und Sandlers überteuerte Komödie über den Sohn des Teufels trieb New Line Cinema an den Rand des Bankrotts. Der Grund dafür war, dass der Film selbst wirklich schrecklich war und genau null gelungene Witze enthielt. Null.

(4) Glücklicher Gilmore 2

Es fühlte sich schon im Vorfeld etwas zu riskant an, zu versuchen, den gleichen Blitz in der gleichen Flasche noch einmal zu erwischen und der ersten (absolut brillanten) Komödie in einer aufwendigen Netflix-Fortsetzung gerecht zu werden. Das sollte sich als unmögliches Unterfangen erweisen, zumal der gute Sandler die Gelegenheit nutzte, keinen einzigen wirklich gelungenen Witz in das überlange, schläfrig nutzlose Drehbuch zu schreiben. Oder halt, als Buscemi in Gilmores Briefkasten urinierte, lachte ich - darüber hinaus hatte dieser Film absolut null Humor.

(3) Erwachsene 2

Ich kann die Einstellung von Sandler auf jeden Fall verstehen, die ihn dazu gebracht hat, beide Grown-Ups-Filme zu machen. Denn wenn ich nach Jahrzehnten erfolgreicher Komödien unbegrenztes Produktionsgeld in meiner eigenen Filmfirma und ein Multi-Millionen-Dollar-Publikum hätte, würde auch ich meine fünf besten Kumpels in einen Urlaubsort mitnehmen und uns beim Herumalbern filmen wollen. Zumindest wenn das bedeuten würde, dass wir massiv viel Geld damit verdienen würden. Das Grundrezept für diese geradezu unfassbar schlechte Komödie erwies sich als ebenso gut wie das Auftragen von Kavli-Schinken-Käse auf eine meterbreite Verbrennung, und bis heute habe ich Albträume von den erfolglosesten Szenen aus diesem Chaos.

(2) Die lächerlichen 6

Als Sandler einen massiven, historisch teuren Supervertrag mit Netflix unterzeichnete, um zehn Jahre lang eine Komödie pro Jahr zu produzieren, feierten viele von uns, die Big Daddy, Billy Madison, Happy Gilmore und Click lieben. Gut! Gut, gut, gut! Lustig, lustig. Leider war es überhaupt nicht lustig, und das Ganze begann mit der völlig wertlosen und völlig unwahrscheinlichen humorlosen Wildwest-Komödie The Ridiculous 6.

SANDLERS SCHLIMMSTE:



(1) Jack und Jill

Meiner Meinung nach gibt es nicht viele Filme, egal welches Genre, die schlechter sind als dieser. Battlefield Earth ist schlechter, absolut. The Room ist auch schlechter, ebenso wie Far Cry, Simon Sez und Gigli, aber dann... Dann ist da noch Jack and Jill, der knapp an zweiter Stelle steht, wenn ich eine Top-Ten-Liste der schlechtesten Spielfilme zusammenstellen müsste, die ich je gesehen habe. Und das liegt nicht nur daran, dass er völlig ohne Sinn für Humor ist, sondern auch daran, dass er unglaublich, sinnlos, unverschämt schlecht inszeniert und erbärmlich geschrieben ist.