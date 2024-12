Die schlechtesten Filme des Jahres 2024

HQ

(10) Rebel Moon - Teil zwei: Der Scargiver

Oh, Zack Snyder. Egal, wie viel digitales Blut verspritzt wird, egal wie viele nackte Körper freigelegt werden, egal wie viele Laserprojektile und scharfe Äxte in die Körper der Menschen gepumpt werden... es kann nie die Tatsache kompensieren, dass Rebel Moon ein völlig aussichtsloser Start einer bereits vergessenen Fortsetzung war und bleibt. Dass der zweite Teil von Snyders Weltraumoper geringfügig besser war als der miserable Teil 1, spielte da keine Rolle, da der Regisseur die Definition von Zurückhaltung und Dramaturgie immer noch nicht begriffen hat. Es reicht nicht aus, irgendein Popkultur-Phänomen auszuwählen und es in einen Mixer zu werfen, um eine aufregende Geschichte zu erzählen, denn Rebel Moon hatte hinter der matschigen CGI-Oberfläche absolut nichts zu sagen. Vielmehr ist Snyder mit Teil II zu einem parodistischen Schatten seiner selbst geworden, in einer der vielleicht hässlichsten, lautesten und sinnlosesten Filmproduktionen des Jahres.

(09) Nicht matt

Als der pensionierte Jerry Seinfeld ankündigte, dass er an seinen Arbeitsplatz zurückkehren würde, um einen Spielfilm zu drehen, der zum Teil auf den realen Frühstückskriegen der amerikanischen 60er Jahre basiert, hofften viele von uns auf etwas Lustiges. Ein lustiger Film, der auf einem skurrilen, humorvollen und effektiven Drehbuch basiert. Stattdessen mussten wir trauern. Improvisierter, schultheaterhafter, fehlgeleiteter, mieser Sumpf, in dem Seinfeld ein letztes Mal bewies, was für ein schrecklicher Schauspieler er wirklich ist (und ein noch schlimmerer Regisseur).

(08) Die Krähe

Wenn ein 1,80 Meter großer Schwede glaubt, er könne es mit jedem Mantel aufnehmen, nachdem er in der Rolle eines voll geschminkten Dämonenclowns wie ein bekifftes Kindergartenkind das Gesicht verzogen hat, und den Ledermantel der Comic-Ikone Eric Draven anzieht - dann kann alles passieren. Und so war es auch in der viel geschmähten Verfilmung des beliebten Comics von James O'Barr. The Crow (2024) war nicht nur schlecht, und er hat das Ziel nicht nur ein wenig verfehlt. Es war schrecklich und es war während des gesamten Films klar, dass Rupert Sanders, der Regisseur von Ghost in the Shell, die ursprüngliche Geschichte, die uns Comic-Fans in den späten 80er Jahren in ihren Bann zog, nicht verstand.

(07) Die Union

Die Actionkomödie, in der Marky-Mark und Halle Berry 32-jährige Highschool-Liebschaften spielen wollten, die sich wieder treffen, als Berrys knallharte Superspionin einen neuen Partner braucht (woraufhin sie sich für einen Bauarbeiter entscheidet, der gerade noch über einen Rabatt springen kann), ist wohl einer der schlechtesten Filme des Jahres. Vieles an dieser geradezu peinlichen Netflix-Tragödie kam uns vor wie ein schlechter Saturday Night Live-Sketch, nicht zuletzt, als die internationale Superspionin Roxanne (gespielt von der 60-jährigen Halle) Bösewichten jagen sollte und aussah wie eine extrem alte Dame, die versucht, einen Baummarder mit einem Netz zu fangen. Viel schlimmer geht es für das Drehbuch und die Regie nicht.

(06) Madame Web

Kopf hoch, Morbius: Sony hat mit Madame Web, einer der verblüffendsten Hollywood-Produktionen, die wir seit Jahren gesehen haben, sein Meme-Potenzial übertroffen. Nein, streichen Sie unsere vorherige Aussage. Morbuis war zumindest unvergesslich mies und es machte Spaß, sich darüber lustig zu machen. Madame Web war einfach erbärmlich. Künstlich. Inkohärent. Hoffnungslos. Eine traurige Ausrede für ein Spin-off. Ein Anti-Film. Aber das Schlimmste von allem? Wir erinnerten uns kaum an irgendetwas aus dem Film, was eines der schlimmsten Schicksale ist, die ein Film wirklich erleiden kann. Es schien, als ob jeder Mensch auf der Erde verstand, was für eine schreckliche Idee das war, mit Ausnahme der Produzenten des Films mit Tunnelblick, die entschlossen waren, den letzten Tropfen aus einem Franchise herauszuholen, das sich nie von seinen lausigen Superhelden-Bemühungen erholt hat. Als das Beste an Madame Web die gnadenlosen YouTube-Kommentare des Trailers waren, begann man sich zu fragen, ob Sony nicht absichtlich versuchte, den größten Netzschleuderer der Welt zu sabotieren.

(05) Joker: Folie à Deux

Sicher, die Charakterstudie von 2019 war ein schamloser Taxifahrer-Abklatsch, aber sie war auch schwer, straff, düster, interessant und letztendlich eine sehr gut gemachte Charakterstudie, die sowohl Gotham als auch dem Joker als Charakter Gewicht und Motiv verlieh. Dieser Film brauchte eigentlich keine Fortsetzung, aber wie wir alle wissen, steht das Geld an erster Stelle. Heutzutage meist vor der Qualität. Die Fortsetzung Joker: Folie à Deux steht als fünftschlechtester Film des Jahres da und ist in jeder erdenklichen Hinsicht ein lächerlich flacher und vor allem alberner Kontrast zum Vorgänger. Die musikalischen Nummern fühlen sich an wie lausige Skizzen und das einst faszinierende Porträt von Arthur wird durch müßigen Unsinn ersetzt.

(04) Kraven der Jäger

Es kann nicht einfach sein, der letzte Nagel im Sarg eines ganzen Filmuniversums zu sein. Wir weinten jedoch nicht über das Schicksal von Kraven dem Jäger. vielmehr haben wir den Tod des Spider-Man-Spin-offs dank Aaron-Taylor Johnsons charmelosem Antihelden bejubelt. Mit Kraven the Hunter hatte das Rudel keuchender, ahnungsloser Sony-Produzenten das Marvel-Pferd gepeitscht, und Regisseur JC Chandor versuchte vergeblich, einen zum Scheitern verurteilten Comic-Film vor dem Vergessen zu retten, aber das hässliche Endergebnis sprach für sich. Es war eine weitere in einer langen Reihe von grotesk schlechten Comic-Rollen, die aus Sonys schlecht geführter Filmfabrik ausgespuckt wurden, und obwohl Sony mehrere Gelegenheiten hatte, aus seinen Fehlern zu lernen, war Kraven the Hunter mit genau den gleichen Problemen gespickt wie, sagen wir, Morbius und die jüngsten Venom-Rollen; es war ein weiteres seelenloses, schläfriges und zahnloses Stück Müll, das in die Kinos gepumpt wurde, um die Spider-Man-Lizenz zu behalten. Johnsons Bauchlachen reichte nicht aus, um dieses Zugunglück von einem Film zu retten, aber zumindest veranlasste seine minderwertige Qualität Sony, zumindest ihre Pläne für dieses Kinouniversum zu verwerfen. Immer irgendwas. Frohe Weihnachten auch für Sie, Sony Pictures!

(03) Roter

Der Weihnachtsmann wurde von einer 300 Jahre alten Superhexe entführt, und sein stoisch charmeloser und todlangweiliger Leibwächter kann ihn nicht finden. Was ist zu tun? Kontaktiere einen alten Hacker, der im Winterschlaf schläft, der in seiner Badewanne schläft, und lass ihn sich seinen Computer hacken, um das dunkle Versteck der bösen Hexe zu finden. Und das alles, während sich der Bodyguard in der rotzigen Lederjacke und der sonnenbrillentragende, arrogante Hacker zwei Stunden lang ständig streiten. Nein, es gibt nichts an dieser Multi-Milliarden-Dollar-Travestie, das lustig, erfolgreich, weihnachtlich oder charmant ist. Red One war einfach schrecklich, vom ersten bis zum letzten Frame.

(02) Lieber Weihnachtsmann

Die richtige Rechtschreibung ist nicht immer einfach, wie wir hier bei Gamereactor wissen. So ergeht es auch dem kleinen Liam, der auf seiner Wunschliste zufällig "An Satan" statt "An den Weihnachtsmann" schreibt. Da taucht Jack Black in der Rolle des Beelzebub höchstpersönlich auf und beginnt, Weihnachten so gut es geht zu ruinieren, was in diesem geradezu ekligen Müllfilm schnell zu einem unerträglichen Moment auf der Streaming-Couch für alle Beteiligten wird. Es gibt kein einziges Element in diesem Farrelly-Film (die Brüder, die einst There's Something About Mary drehten), das nicht abscheulich schlecht wäre, und wenn man bedenkt, dass Jack Black sowohl in diesem als auch in Borderlands aufgetreten ist, können wir mit Sicherheit sagen, dass er das schlimmste Jahr seiner Karriere hatte.

(01)Borderlands

Wie beschreibt man das Elend von Borderlands, ohne sich mit Schimpfwörtern und Sexwörtern zu überhäufen? Schwierig, das ist es. So schrecklich war es, diese tragisch sorglose, dumme und super schlampig zusammengestellte Adaption von Gearbox' geliebter Action-Kavalkade. Alles hier war schlecht. So schmerzhaft schlimm, dass einige von uns in der Redaktion während der Pressevorführung tatsächlich das Kino verlassen mussten. Das Drehbuch fühlt sich an, als würde es nicht wirklich existieren, die Charaktere sagen wenig von dem, was sie wollen, und die Actionszenen sind wie ein großer Witz.