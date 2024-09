Die Schauspielerin aus Die Goonies weist Berichte zurück, dass Die Goonies 2 grünes Licht erhalten hat und nächstes Jahr gedreht wird

HQ

Anfang dieser Woche sorgte eine Meldung für Aufregung, in der behauptet wurde, dass Die Goonies eine Fortsetzung erhalten würde und dass diese bereits nächsten Sommer gedreht werde. Es wurde sogar behauptet, dass Steven Spielberg als Regisseur dabei sei und die meisten der Originalbesetzung ihre Rollen wieder aufnehmen würden. Diese Behauptungen scheinen jedoch völlig falsch zu sein.

Schauspielerin Martha Plimpton, bekannt durch ihre Rolle als Stef im Originalfilm, äußerte sich auf Instagram und erklärte ausdrücklich, dass eine solche Fortsetzung weder grünes Licht erhalten noch in Entwicklung sei oder für den nächsten Sommer geplant werde. Sie betont, dass diese Informationen nicht zutreffen und dass Die Goonies 2 in absehbarer Zeit nicht realisiert wird.

Plimpton erklärt: "Leute, es gibt kein Drehbuch für Goonies 2, niemand ist 'beteiligt', Spielberg wird nicht Regie führen, es ist nicht real."

Das steht auch im Einklang mit Kommentaren von Co-Star Corey Feldman auf X Anfang der Woche, wo er sagte: "2'SDAY, IS #GOONIES2 REAL?! EVERY1 IS ASKING...I CAN OFFICIALLY TELL U 100% NO! I HAV NO INFO THAT A SEQUEL IS IN THE WORX".

Es scheint also, dass wir wohl noch länger, vielleicht für immer warten müssen, bis dieser beliebte Film eine Fortsetzung erhält.