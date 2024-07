Die Schauspieler, die ihre Rollen hassten

HQ

George Clooney konnte Batman & Robin nicht ausstehen

Es gibt sehr, sehr wenige Interpretationen von großen, beliebten Charakteren in der Filmgeschichte, die falscher sind oder mehr ausgelacht werden, als als der alte Mann Clooney 1997 die Rolle des Batman in Schumachers ultra-lustiger Verspottung des größten Detektivs der Welt übernahm. Clooney hasste es, den Anzug während der Dreharbeiten zu tragen, fand das Drehbuch beschämend schlecht und beharrte jahrelang darauf, dass er Batman für immer vermasseln würde. "Lassen Sie mich einfach sagen, dass ich eigentlich dachte, ich hätte das Franchise zerstört, bis es Jahre später jemand anderes zurückbrachte und veränderte."

Ben Affleck bereut Daredevil

Affleck hat die Rolle des blinden Vigilanten von Marvel nur ergattert, weil sein Kindheitsfreund und Comic-Star Kevin Smith sagte, dass er ihn mit seinem Van überfahren würde, wenn er es nicht täte, und wie wir alle wissen, wurde dieses klebrige Durcheinander zu einer der schlechtesten Comic-Verfilmungen aller Zeiten. Ben hat bei mehreren Gelegenheiten sein Bedauern darüber zum Ausdruck gebracht, dass er die Rolle überhaupt angenommen hat, und hat auch folgendes über den Film selbst gesagt: "Ich hasse Daredevil so sehr."

Matt Damon verabscheute Das Bourne Ultimatum

So unglaublich zeitlos ikonisch der erste Film dieser beliebten Fortsetzung auch ist, der dritte Film der Reihe ist genauso problematisch, zumindest wenn man Hauptdarsteller Matt Damon fragt, der diesen Film verabscheut und es hasste, an Tony Gilroys Drehbuch zu arbeiten. "Ich mache Tony Gilroy keinen Vorwurf dafür, dass er eine Schiffsladung Geld genommen und das abgegeben hat, was er abgegeben hat. Es war nur so, dass es unlesbar war. Dies ist ein Karriereende. Es ist schrecklich. Es ist wirklich peinlich. Er nahm sein Geld und ging."

Sally Field hasste "The Amazing Spiderman"

Die erfahrene, preisgekrönte Sally Field nahm die Rolle der Tante May in "The Amazing Spider-Man" nur wegen des saftigen Gehaltsschecks an, was sie in mehreren Interviews verflucht hat. "Es ist wirklich schwer, eine dreidimensionale Figur darin zu finden, und man arbeitet so viel wie möglich, aber man kann nicht 10 Pfund Scheiße in einen Fünf-Pfund-Sack stecken."

Emilia Clarke war kein Fan von Terminator Genisys

Das war ein unglaublich sinnloser Film, aber er basierte auf einer ziemlich guten Idee. Es überrascht nicht, dass die überwiegende Mehrheit der Besetzung während der 16-wöchigen Dreharbeiten, die anscheinend in den Film hineingeflossen sind, eine wirklich langweilige Zeit bei der Arbeit hatte, und Hauptdarstellerin Emilia Clarke hat bei mehreren Gelegenheiten gesagt, dass sie den Göttern für die Tatsache dankte, dass der Film gefloppt ist, was bedeutete, dass sie nicht zurückkehren musste, um die ursprünglich geplanten Fortsetzungen zu machen. "Alan Taylor wurde bei Terminator gefressen und durchgekaut. Er war nicht der Regisseur, an den ich mich erinnerte. Er hatte keine gute Zeit. Niemand hatte eine gute Zeit."

Daniel Craig hasste es, an Skyfall zu arbeiten

Als es für Craig an der Zeit war, die Rolle des Agenten 007 in Skyfall ein drittes Mal zu übernehmen, war der Schauspieler bereits todgelangweilt von der Rolle selbst. In mehreren Interviews nach den Dreharbeiten sagte er der Filmpresse, dass er sich lieber "die Pulsadern aufschlitzen" würde, als noch einmal James Bond zu spielen, was er (laut seinem unterschriebenen Vertrag) sowieso tat. "Ich würde lieber dieses Glas zerbrechen und mir die Pulsadern aufschlitzen, als noch einen Bond-Film zu machen, sorry. Am besten handelt man, wenn man sich keine Sorgen um die Oberfläche macht. Und Bond ist das Gegenteil davon."

Robert Pattinson kann Twilight nicht ausstehen

Unser aktueller Batman hat, wie wir alle wissen, in der Rolle des extrem altmodischen Vampirs Edward in den Twilight-Filmen den Durchbruch geschafft (laut, groß, weit), was er heute bereut. In einem Interview mit dem britischen Filmmagazin Empire sagte er über seine Rolle: "Je mehr ich das Drehbuch las, desto mehr hasste ich diesen Kerl, also spielte ich ihn so, als manisch-depressiven Menschen, der sich selbst hasst. Außerdem ist er eine 108 Jahre alte Jungfrau, also hat er da offensichtlich einige Probleme."

Colin Farrell hatte Schwierigkeiten mit Miami Vice

Als Michael Mann 2006 zu seinen hartgesottenen Cops Crocket & Tubbs zurückkehrte, tat er dies mit Souveränität und lieferte einen düsteren und hervorragend hartgesottenen Polizeithriller ab, der von Atmosphäre durchtränkt war, aber Hauptdarsteller Farrell hatte während der Dreharbeiten Probleme mit dem Drehbuch und sagte anschließend, dass ihm das Ergebnis des Films nicht gefiel. "Ich mochte es nicht so sehr. Ich dachte, es ging um Stil statt Substanz."

Channing Tatum verabscheut G.I. Joe: Rise of Cobra

Der super-gutaussehende Hunkabunka-König Tatum, der sich mit Söderbergs Striptease-Streifen "Magic Mike" in die Herzen aller begeisterten Frauen getanzt hat, hat ein paar Streifen gedreht, die er im Nachhinein wirklich nicht ausstehen kann. Eines davon ist "Rise of Cobra" aus dem Jahr 2009. In einem viel beachteten Interview im Jahr 2020 sagte Tatum, dass er den Film wirklich "hasst". "Ich hasse diesen Film. Ich wurde dazu gedrängt, es zu tun. Das Drehbuch war nicht gut."