Die Saudi Pro League weist Cristiano Ronaldo zurück, während der 41-Jährige seinen Treffer fortsetzt

Al-Nassr-Spieler Cristiano Ronaldo setzt seinen Streik in der Saudi Pro League fort und weigert sich, zwei Spiele zu spielen, wobei er nun nicht beim Verein, sondern gegen die Eigentümer des Vereins, den Public Investment Fund von Saudi-Arabien, protestiert, nachdem er der Meinung ist, dass sein Team weniger Investitionen erhält als andere saudische Teams, die ebenfalls dem PIF gehören. Al Hilal, Al Ahli und Al Ittihad.

Ronaldo, der seit seinem Einstieg in den saudischen Fußball 2022 noch keine Liga gewonnen oder einen großen Pokal gewonnen hat, ist der Meinung, dass Al Hilal bevorzugt wird, was kürzlich mit seinem ehemaligen Real-Madrid-Teamkollegen Karim Benzema verstärkt wurde, der am Donnerstag in seinem Debütspiel einen Hattrick erzielte.

Ronaldo, der bestbezahlte Fußballer der Welt, war beim 1:0-Sieg gegen Al-Riyadh am vergangenen Montag nicht im Kader vertreten und wird im heutigen Spiel gegen Al-Ittihad nicht zu sehen sein.

Die Saudi Pro League weist Ronaldos Proteste zurück

Trotz einer neuen Vertragsverlängerung bis 2027 ist der Portugiese, der gestern am 5. Februar 41 Jahre alt wurde, mit der saudischen Pro League unzufrieden. Unterdessen gab die SPL eine Erklärung ab, in der es hieß, dass "kein Individuum – so bedeutend es auch sein mag – Entscheidungen jenseits des eigenen Klubs trifft".

"Die Saudi Pro League ist nach einem einfachen Prinzip strukturiert: Jeder Verein arbeitet unabhängig unter denselben Regeln. Vereine haben eigene Vorstände, eigene Führungskräfte und eigene Fußballleitungen. Entscheidungen über Rekrutierung, Ausgaben und Strategie liegen bei diesen Clubs und liegen innerhalb eines finanziellen Rahmens, der darauf ausgelegt ist, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsbalance zu gewährleisten.

Jüngste Übertragungsaktivitäten zeigen diese Unabhängigkeit deutlich. Ein Verein wurde auf besondere Weise gestärkt. Ein anderer wählte einen anderen Ansatz. Das waren Clubentscheidungen, die innerhalb genehmigter finanzieller Rahmenbedingungen getroffen wurden."

Ronaldos Team Al-Nassr liegt mit 46 Punkten und einem Spiel weniger auf dem dritten Platz in der Saudi Pro League, hinter Al-Ahli (47 Punkte) und Al-Hilal (50 Punkte).

"Der Wettbewerbsgeist der Liga spricht für sich. Mit nur wenigen Punkten zwischen den Top vier ist das Titelrennen sehr lebendig. Dieses Maß an Ausgewogenheit spiegelt ein System wider, das wie vorgesehen funktioniert", ergänzte die Saudi Pro League in einer Stellungnahme.

