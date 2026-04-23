Die Sauce Company bringt ein Gerät auf den Markt, das Familiengespräche während der Mahlzeiten aufzeichnen kann

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Das Soßenunternehmen Prego möchte mehr als nur Soße verkaufen. Sie wollen Familien nun helfen, "die Wärme, das Lachen und die echten Gespräche zu bewahren, die alltägliche Mahlzeiten in bleibende Erinnerungen verwandeln", wie Jaime Zagami, Marketingdirektor bei Prego, berichtet und von Dexerto berichtet wurde.

Das Connection Keeper Bundle ist ein 20-Dollar-Paket, das Familien dabei helfen soll, reale Momente beim gemeinsamen Essen festzuhalten und erneut zu erleben. Prego hat mit StoryCorps zusammengearbeitet, um dieses Projekt Wirklichkeit werden zu lassen. Das Bundle wird ab dem 27. April erhältlich sein, solange der Vorrat über einen Online-Shop reicht.

Und da Prego Sauce verkauft, enthält das Bundle Prego Traditional Pasta Sauce, ein mit StoryCorps erstelltes Gesprächs-Kartendeck, ein USB-C-Ladekabel und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

"Seit Generationen bringt Prego Familien bei den Mahlzeiten zusammen, die sie lieben, und hilft dabei, bedeutungsvolle Momente am Tisch zu schaffen. Durch unsere Partnerschaft mit StoryCorps laden wir Familien ein, langsamer zu werden, sich wieder zu verbinden und die Wärme, das Lachen und die echten Gespräche zu bewahren, die alltägliche Mahlzeiten in bleibende Erinnerungen verwandeln."

Prego macht deutlich, dass das Bundle eine Möglichkeit ist, bewusstere, bildschirmfreie Zeit während des Abendessens zu fördern.