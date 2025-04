Die Sättigung von Videospielen und die Gründe dafür

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass die Branche eine schwierige Zeit durchmacht. Der Mangel an neuen Ideen und die schlechte Finanzierung einiger Studios führen dazu, dass wir immer mehr Probleme haben, das zu genießen, was wir so sehr lieben. Die Sättigung mit bestimmten Genres ist ein Symptom dafür, dass Studios nicht auf unkonventionelle Ideen setzen wollen, aus Angst, diese Investition zu verlieren. Dies war das Thema von Rami Ismail, Indie-Botschafter und Berater, als er auf der DevGAMM in Danzig ans Gamereactor-Mikrofon trat, um über seine Ängste für die Zukunft zu sprechen.

In seinen Bemerkungen sagt Rami, dass es eine gewisse Sättigung gibt, weist aber auf das hin, was er als ein größeres Problem ansieht. "Ich denke, im Grunde genommen ist das Hauptproblem, dass das Modell, Spiele zu machen, sogar Indie-Spiele, oder zumindest das, was wir im Allgemeinen Indie-Spiele in der kommerziellen Sphäre nennen, richtig? (...) Die Kosten sind in die Höhe geschnellt, und das liegt bis zu einem gewissen Grad an den Verlagen, denn sie können sich ein Budget von 300.000 Dollar mit einem Marketingbudget von 200.000 Dollar leisten."

Wir haben eine sehr teure Branche, in der die Preise in allen Bereichen der Veröffentlichung des Produkts immer weiter steigen. Kleinere Spiele mit schlechterer Grafik und schnellerer Produktion kommen aus dieser Situation heraus. "Ich hoffe, dass wir es auch in AAA sehen, ein bisschen wie bei kleineren, nachhaltigeren Projekten.

Aber im Moment, was die Ökonomie von Spielen angeht, machen sie keinen Sinn. Sie sind nicht nachhaltig. Sie können nicht wachsen. AAA-Studios und -Publisher versuchen, ihre Größe und ihren Umfang zu reduzieren und zu AA zu wechseln, dann wird die Sättigung noch größer sein."

Rami hebt auch den Grund für den Verlust der Kreativität in einigen Studios hervor. Viele Entwickler hatten die kreative Kontrolle über ihre Projekte, hatten aber am Ende ein so gigantisches Wachstum, dass sie gezwungen waren, das Tempo zurückzuschrauben. "Sie sind von externer Finanzierung abhängig geworden, das nimmt ihnen diese kreative Freiheit. Weil alles teuer ist, alles sicher sein muss, und weil alles sicher ist, holt sich nichts sein Einkommen zurück. Es ist eine wirklich frustrierende Schleife.

Wenn Sie tiefer in die aktuelle Situation der Branche eintauchen möchten, können Sie sich das vollständige Interview mit Untertiteln unten ansehen.