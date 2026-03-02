Die Sättigung von Standardsituationen raubt dem Fußball die Freude, sagt Liverpool-Trainer Arne Slot

HQ

Der umfangreiche Einsatz von Standardsituationen im Fußball enttäuscht Liverpool-Trainer Arne Slot, der auf der Pressekonferenz vor ihrem Premier-League-Duell gegen die Wolves am Dienstag darauf angesprochen wurde, im Rahmen einer Premier-League-Runde unter der Woche vor dem Achtelfinale des FA-Cups am Wochenende.

Liverpool erzielte am vergangenen Samstag drei Tore aus Eckstößen beim 5:2-Sieg gegen West Ham, und das 2:1-Arsenal-Chelsea erzielte am Sonntag alle drei Tore nach Eckstößen. Arsenal hat sich auf diese Art von Toren spezialisiert, da sie in dieser Saison bisher 16 Tore aus Eckstößen erzielt haben – mit neun ausstehenden Spielen den Rekord für ein Team in einer einzigen Saison.

Für Slot hatte das die "Freude" des Fußballschauens genommen. "Gefällt es mir? Mein Football-Herz mag das nicht. Wenn du mich nach Fußball fragst, denke ich an das Barcelona-Team von vor 10, 15 Jahren. Jeden Sonntagabend hoffte man, dass sie spielen würden. Die meisten Spiele, die ich in der Premier League sehe, sind für mich kein Vergnügen, aber es ist immer interessant, weil es so wettbewerbsintensiv ist", sagte der Liverpool-Trainer (via BBC Sport).

Slot sagt, dass andere Ligen nicht viel Wert auf Standardsituationen legen: "Wenn ich ein Eredivisie-Spiel sehe, was ich immer noch tue, sehe ich, dass Tore aberkannt werden und Fouls an Torhütern gegeben werden, und ich denke: 'Wow, das ist ein großer Unterschied'. Hier kann man einem Torwart fast ins Gesicht treffen, und der Schiedsrichter sagt immer noch: 'Mach weiter'."

Laut Opta stammten 27,5 % der Nicht-Penalty-Tore der Premier League in dieser Saison aus Standardsituationen, der zweithöchste Wert seit der Saison 2009/10.

Slot mag jedoch trotzdem, dass die Premier League wettbewerbsfähig ist und jeder gegen jeden gewinnen kann. Sind Sie ein Fan von Standardsituationen und Toren nach Ecken und Freistößen im Fußball?