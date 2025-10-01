Die satte Übernahme von EA und Ghost of Yotei sind die Themen in der neuesten The Gamereactor Show

HQ

Wir sind zurück für eine weitere Folge von The Gamereactor Show. Anlässlich der 68. Folge des Podcasts kommen Alex und ich zusammen, um über zwei der heißesten Entwicklungen der Woche zu sprechen, nämlich die massive Übernahmevereinbarung, bei der EA für 55 Milliarden US-Dollar privatisiert wird, und auch die Einführung des erwarteten Nachfolgers von Sucker Punch, Ghost of Yotei.

Ja, wir diskutieren über den Riesendeal und die Auswirkungen, die er auf die Videospielindustrie haben könnte, und dann teilen wir eine Reihe von Gedanken und Meinungen über das Action-Adventure-Spiel, das diese Woche erscheint.

