Die Sandwürmer von Dune: Part Two sind wie ein intensives Uber

HQ

Denis Villeneuve, Regisseur von Dune 2021 und dem kommenden Dune: Part Two, hat das Fahren auf einem Sandwurm mit einem "sehr intensiven Uber" verglichen.

In einem Interview mit dem Empire Magazine (via SlashFilm) sprach Villeneuve über die ikonischsten Kreaturen von Dune sowie über die Herausforderungen, die es mit sich brachte, sie zum Leben zu erwecken. Natürlich sind Sandwürmer nicht echt, aber das bedeutete nicht, dass die Besetzung und die Crew in ein Tonstudio gebracht wurden, um die perfekten Aufnahmen zu machen.

"Nur weil es keine echten Sandwürmer gibt, heißt das nicht, dass wir auf eine Klangbühne gehen. Wir waren draußen und haben Sandwürmer in der echten Sonne mit echtem Wind und echtem Staub geschossen. Nur weil du kein kleines Element hast, heißt das nicht, dass du das gesamte Konzept, ehrlich und echt zu sein, über Bord wirfst."

Dune: Part Two wurde mit einer starken Verzögerung versehen und von einer Veröffentlichung im November dieses Jahres auf eine im März 2024 verschoben. Warner Bros. würde die Veröffentlichung seines neuen Films lieber verschieben, als sich hinzusetzen und mit den Arbeitern zu sprechen, die ihn gemacht haben, wie es scheint. Aber auch wenn wir bis März warten müssen, freuen wir uns darauf, einige Sandwürmer in Aktion zu sehen.