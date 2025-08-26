Die San Diego Comic-Con Málaga nimmt Fahrt auf und es gibt viele Bestätigungen von beteiligten Persönlichkeiten und Unternehmen

HQ

Vom 25. bis 28. September, kurioserweise zeitgleich mit der Tokyo Game Show in Japan, findet in Málaga die San Diego Comic-Con statt, die zum ersten Mal in der Geschichte außerhalb der Vereinigten Staaten stattfindet. Die Erwartungen sind hoch, da der Termin in der spanischen Küstenstadt näher rückt, und wir haben bereits einige wichtige Namen bestätigt, die teilnehmen werden, wie Jim Lee, Óscar Giménez und Peach Momoko.

Jetzt haben die Verantwortlichen der Veranstaltung eine neue Flut von Namen von Unternehmen und Persönlichkeiten gegeben, die für die SDCC2025 in Málaga bestätigt wurden, und es ist für jeden etwas dabei, vor allem für Fans von TV-Serien und Videospielen, obwohl es auch Fans von Comics und Gothic-Literatur betrifft.

Warum sagen wir das? Nun, weil die Besetzung von The Walking Dead: Daryl Dixon, der Originalserie von AMC, die von Robert Kirkmans Comicbuch abgeleitet ist, eine spezielle Podiumsdiskussion haben wird, die der Serie gewidmet ist. Mit dabei sind die Stars Norman Reedus und Mellisa McBride, sowie weitere wiederkehrende Schauspieler wie David Zabel, Dan Percival, Alexandra Masangkay, Eduardo Noriega, Óscar Jaenada, Hugo Arbués und Candela Saitta.

Weiter geht es mit TV-Serien und Liebhabern der Gothic-Literatur, die Adaption von Anne Rice's Immortal Universe (Interview mit dem Vampir, Lestat der Vampir, Die Königin der Verdammten) wird auch ihren Durst nach Neuem (und Blut) mit dem Erscheinen der kommenden Serien Talamasca: The Secret Order, Nicholas Denton, Mark Lafferty und John Lee Hancock stillen.

Gamereactor wird als offizieller Medienpartner an der Veranstaltung teilnehmen, und wir werden versuchen, all diesen Künstlern das Mikrofon vorzuhalten, um sie euch in exklusiven Interviews vorzustellen.

Bandai Namco und Nintendo, die wichtigsten Bestätigungen der Videospielindustrie auf der SDCC 2025 in Málaga

Natürlich können wir nicht schließen, ohne die immer wichtigere Rolle von Videospielen in der Popkultur und damit auch bei Veranstaltungen wie der San Diego Comic-Con zu erwähnen. Bandai Namco und Nintendo werden offiziell anwesend sein, vermutlich mit ihren neuesten Veröffentlichungen, die zum Testen auf Konsolen bereit sind, sowie mit einigen zukünftigen Überraschungen.

Dies gilt insbesondere für Nintendo, das Gerüchten zufolge Mitte September eine neue Nintendo Direct ausstrahlt und Details und Veröffentlichungstermine für Spiele wie Metroid Prime 4: Beyond enthalten könnte. Wird Samus' nächstes Abenteuer mit Kirby Air Riders und Pokémon-Legenden: Z-A auf dem Event in Málaga erscheinen, werden wir hoffentlich sehr bald herausfinden.