Die San Diego Comic-Con Málaga kündigt eine umfangreiche Liste von Gästen und Partnern für die Ausgabe 2026 an

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Die San Diego Comic-Con Málaga (zweite Ausgabe, 1.–4. Oktober 2026) hat gerade auf der 'Panel Cero'-Bühne der Veranstaltung eine Reihe neuer Gäste angekündigt, die zu früheren Ankündigungen hinzukommen, darunter Iñaki Godoy und Elijah Wood.

Fernando Piquer, Geschäftsführer der Veranstaltung dieser zweiten Ausgabe, hat ebenfalls bestätigt, dass der BBC-Journalist Ali Plumb einige der Panels moderieren wird, und hat folgende Namen genannt:



Karl Urban (The Boys, Mortal Kombat)

Richard Dean Anderson (MacGyver)

Sean Astin (Der Herr der Ringe)

Manu Bennett (Spartacus)

Stefano Caselli (Der erstaunliche Spider-Man)

Yingjue Linda Chen (Trolljäger)

Natasha Liu Bordizzo (Ahsoka)

Jake Busey (Starship Troopers)

Carmen Carnero (Captain Marvel)

Mingjue Helen Chen (K-Pop Dämonenjäger)

Chris Condon (Dieses Texas-Blut)

Jeremy Crawford (Dungeons & Dragons)

Dan Fogler (Phantastische Tierwesen und wo man sie findet)

Denise Gough (Andor)

John DiMaggio (Futurama)

Lukas Ettlin (One Piece)

Iñaki Godoy (One Piece)

Michael Golden (The 'Nam)

Sean Gunn (Wächter der Galaxie)

Reiner Knitz (Verlorene Städte)

Juanjo Guarnido (Blacksad)

Phillip Kennedy Johnson (Action Comics)

Michael Ironside (Total Recall)

Jorge Jiménez (Batman)

Dave Jones (Lemmings, GTA)

Christopher Lambert (Highlander)

Pepe Larraz (Haus X)

Álvaro Martínez Bueno (Das schöne Haus am See)

David Messina (Star Trek)

Dina Meyer (Starship Troopers)

Jason Lee (Mein Name ist Earl)

Rick Leonardi (Spider-Man 2099)

Laia López (Erdbeermond)

Pat Mills (2000 n. Chr.)

Dan Mora (Batman/Superman: World's Finest)

Kristian Nairn (Game of Thrones)

Pascu y Rodri (Destripando la Historia)

John Romita Jr. (Der erstaunliche Spider-Man)

Michael Rooker (Wächter der Galaxie)

Denise Richards (Starship Troopers)

Kevin Sussman (Die Urknalltheorie)

Yoshihiro Ueda (Dragon Ball Z)

Casper Van Dien (Starship Troopers)

Michael Walsh (Die Silbermünze)

Shin'ichirō Watanabe (Cowboy-Bebop)

Deborah Ann Woll (True Blood)

Akira Yamaoka (Silent Hill)

Kevin Smith (Referendarie)

Mira Sorvino (Mächtige Aphrodite)

Yoichi Takahashi (Kapitän Tsubasa)

Elijah Wood (Der Herr der Ringe)



Darüber hinaus hat die Regisseurin das erste offizielle Poster für SDCCM 2. Edition enthüllt, entworfen von Mingjue Helen Chen, bekannt für ihre Arbeit an K-Pop Demon Hunters. Der erfahrene Künstler arbeitet seit 20 Jahren in der Animation, an Projekten von Big Hero 6 über Raya and the Last Dragon bis hin zu Netflix' neuem Charlie and the Chocolate Factory. In ihrer Illustration für die Convention schuf sie Figuren, die es zuvor nicht gab, und versuchte, die Architektur Málagas im Hintergrund widerzuspiegeln.

Panel Cero de la San Diego Comic-Con Málaga.

Akira Yamaoka wird ein Konzert auf der San Diego Comic-Con Málaga geben

Schließlich sprach der Direktor während dieser Fragerunde mit Gamereactor und verriet mehr über das Gaming Plaza, den Videospielbereich und seinen thematischen Schwerpunkt. Die europäische und spanische Industrie werden besser vertreten sein, und Piquer hob die heutige Ankündigung von Dave Jones (Lemmings, GTA) hervor und bestätigte gegenüber Gamereactor, dass Akira Yamaoka ein Konzert im SDCCM geben wird. Darüber hinaus wird es "wahrscheinlich der Bereich sein, der in den nächsten sechs Wochen die meisten Ankündigungen erhält", da globale Talente noch nicht bestätigt sind und derzeit Panels mit verschiedenen Verlagen organisiert werden.

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