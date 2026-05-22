Die San Diego Comic-Con Málaga bestätigt den Schöpfer von Captain Tsubasa: Yoichi Takahashi

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Als wir kürzlich über die Bestätigung von Emily Rudds Teilnahme an der San Diego Comic-Con Málaga berichteten – die Schauspielerin, die Nami in der Netflix-Live-Action-Adaption von One Piece spielt – haben wir bereits angedeutet, dass die Organisatoren offenbar das Tempo der großen Ankündigungen für die diesjährige Veranstaltung erhöhen.

Und heute scheint es einen allgemeinen Konsens zu geben, dass die Liste der bestätigten Gäste gerade noch eine Stufe höher gelegt wurde, denn dieses Jahr wird SDCCM 2026 die Manga-Legende und Schöpfer von Captain Tsubasa, Yoichi Takahashi, begrüßen. Der Mangaka und Schöpfer des Football-Universums wird an allen vier Tagen an der Convention teilnehmen. Das bedeutet, dass du, egal welches Eintagesticket du kaufst, die Chance hast, den Master zu treffen.

Ist Yoichi Takahashi Grund genug, Sie zu ermutigen, Ihre Teilnahme an der San Diego Comic-Con in Málaga zu bestätigen? Denken Sie daran, dass Sie Ihre Tickets jetzt auf der Website kaufen können.