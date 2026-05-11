Die San Diego Comic-Con Málaga 2026 wird Stargate SG-1 und MacGyver-Star Richard Dean Anderson als besonderen Gast präsentieren

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Obwohl die Veranstalter seit dem Ende der ersten Ausgabe stets transparent waren, sind die Tickets für die San Diego Comic-Con Málaga dieses Jahr teurer, mit einem Tagesticket für Erwachsene für 84,80 €. Dies, zusammen mit der allgemeinen Zurückhaltung nach der umstrittenen ersten Ausgabe – bei der lange Warteschlangen und drückende Hitze im Mittelpunkt standen – trägt nicht dazu bei, die Verkaufszahlen dieses Jahres anzukurbeln.

Zum Zeitpunkt des Schreibens sind Tickets noch für jeden der vier Tage der Veranstaltung erhältlich, die vom 1. bis 4. Oktober im FYCMA stattfindet. Die Organisatoren, die auch ihr Managementteam gewechselt haben, machen jedoch eine erste Welle von Ankündigungen und Bestätigungen besonderer Gäste, die an der Veranstaltung teilnehmen werden, wie Michael Rooker, John Romita Jr., Sean Astin (und Elijah Wood, das können wir jetzt bestätigen), Iñaki Godoy und nun auch der Fernsehstar Richard Dean Anderson. Am bekanntesten für seine legendäre Rolle als MacGyver in der gleichnamigen TV-Serie ist Anderson der neueste bestätigte Name für das spanische Popkultur-Event.

Wenn Sie SDCCM 2026 besuchen möchten und Ihren Pass oder Tagestickets noch nicht erhalten haben, können Sie diese über diesen Link erhalten.