Die San Diego Comic-Con erlaubt keine generative KI mehr auf ihrer Kunstausstellung

HQ

Die San Diego Comic-Con, die weltweit größte Comic-Convention, wird die Nutzung von "Kunst", die von KI-Modellen auf ihrer Kunstmesse generiert wird, nicht mehr erlauben. Dies folgt auf eine Gegenreaktion darauf, dass die Convention zuvor die Nutzung von KI-generierter Kunst erlaubte.

Wie von Culture Crave festgestellt wurde, wurde die Website der Kunstausstellung der San Diego Comic-Con stillschweigend aktualisiert und behauptet nun, dass keine Kunstwerke, die teilweise oder vollständig durch ein KI-Modell erstellt wurden, zugelassen werden. Früher sagte die Website den Lesern, sie könnten KI-generierte Stücke mitbringen, diese müssten jedoch als nicht zum Verkauf markiert werden.

Das markiert einen großen Namen in den Convention-Bereichen, der sich gegen KI entscheidet. Egal, ob man ein Fan von KI-generierter Kunst ist oder nicht, es ist klar, dass es viele Menschen gibt, die ihre Kunst lieber von Menschen schaffen sehen würden als von einer Maschine. Während wir weiterhin Schritte in der KI sehen, werden wahrscheinlich auch klarere Grenzen gezogen werden, wie es hier der Fall ist.

Wenn du noch mehr Comic-Con-Beiträge sehen möchtest: Wir haben letztes Jahr auf der San Diego Comic-Con in Malaga teilgenommen und einige großartige Leute getroffen.

HQ