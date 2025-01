Die Samsung S25-Serie kommt mit noch mehr KI, einer besseren Kamera und einem verbesserten Prozessor

HQ

Samsungs neue Serie besteht wie erwartet aus den Galaxy S25, S25+ und S25 Ultra. Glücklicherweise sind die Preise nicht gestiegen; Inflation ist bei Samsung anscheinend ein Schimpfwort, das heißt, wir starten auf genau dem gleichen Niveau wie die Vorjahresmodelle.

Die S25-Serie wird mit vielen "multimodalen KI-Agenten" geliefert, die laut Samsung die Interaktion mit dem Telefon verändern werden. Nüchterner ausgedrückt: Es wurde auf Snapdragon 8 Elite Mobile umgestellt und verwendet eine neue Version von ProVisual Engine für Fotos und Videos.

Die Markteinführung erfolgt auch mit der neuen OneUI 7, die laut Samsung den Kontext verstehen und gleichzeitig die Privatsphäre gewährleisten kann, was Teil eines größeren Ziels ist, ein KI-integriertes Betriebssystem zu schaffen. Es wurde auch viel daran gearbeitet, echte Cross-App Action durch Gemini zu erstellen, daher wird es interessant sein zu sehen, wie es wirklich mit mehr als nur Standard-Apps funktioniert. Darüber hinaus sollte auch der Schreibassistent deutlich auf den neuesten Stand gebracht werden.

Es wird auch viel Wert auf die Sicherheit gelegt, insbesondere auf die Sicherung personenbezogener Daten, die auf dem Telefon gespeichert sind, da einige Funktionen direkt auf dem Telefon verarbeitet werden. Es gebe sogar Schutz vor "Bedrohungen, die mit der Entwicklung des Quantencomputings zunehmen könnten". Samsung muss viel mehr über die Verbreitung dieser Bedrohungen wissen als viele andere, aber es ist schön, dass sie bereits darüber nachdenken.

Wichtiger ist wohl die Hardware im Inneren. Neben einem deutlichen Schub an roher Rechenleistung von 30 % in der GPU und 37 % in der CPU werden auch eine bessere Grafik und besseres Ray-Tracing versprochen. Für die Bildverarbeitung kommt sogar ein Frame-Generation-System zum Einsatz, das fast dem von Nvidia-Grafikkarten ähnelt.

Die Kamera wurde überarbeitet und UltraWide hat jetzt 50 MP statt 12 MP. Es gibt standardmäßig 10-Bit-HDR-Aufnahmen und es gibt eine KI-gestützte Entfernung von Hintergrundgeräuschen bei Videoaufnahmen, egal ob es sich um Wind, Musik oder andere Personen handelt. Auch bei der Tiefenschärfe gibt es Verbesserungen und professionelle Lösungen für Farbeditoren.

Das Design ist abgerundeter, es ist dünner und leichter mit Titan und Gorilla Armor2 und es wird nicht mit drei oder fünf, sondern sieben Jahren Betriebssystem- und Sicherheitsupdates geliefert.

Das S25 Ultra in voller Größe verfügt über ein 6,9-Zoll-Display, ein Teleobjektiv mit 5-fachem optischem Zoom und 1 TB Speicher, während alle anderen entweder mit 256 GB oder 512 GB Speicher sowie einer 128-GB-Version des S25 ausgestattet sind. Alle Modelle sind mit einem AMOLED 2X-Display, kabellosem Laden und einem 120-Hz-Panel ausgestattet. Das Ultra beginnt bei 1.499 €, das S25+ beginnt bei 1.199 € und das S25 beginnt bei 949 €.