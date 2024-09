Die Samsung Galaxy Watch Ultra wurde für Abenteurer entwickelt

HQ

Wenn Sie auf der Suche nach einer Smartwatch sind, die Sie während der Erkundung tragen können, gibt es tatsächlich ein paar Optionen. Es ist zwar wahrscheinlich eine grundlegend verrückte Idee, ein Produkt zu wählen, das als wichtiges Abenteurerwerkzeug aufgeladen werden muss, aber wenn Sie das nicht aus der Ruhe bringt und wenn Sie ein begeisterter Android /Samsung-Benutzer sind, dann ist der Fokus der neuesten Folge von Quick Look einen Blick wert.

In der Episode teilt unser eigener Magnus seine Gedanken und Meinungen zum Samsung Galaxy Watch Ultra, einem Gerät, das ein 47-mm-Zifferblatt bietet, das in einem Titangehäuse in Luft- und Raumfahrtqualität geschützt ist und von einem Gummiarmband zusammengehalten wird. Es wurde nach militärischen Standards getestet, was bedeutet, dass Sie eine Temperaturbeständigkeit zwischen -20 und 55 Grad Celsius sowie eine Höhenbeständigkeit von -500 m bis zu 9.000 m erwarten können. Oh, und vergessen wir nicht den Druckwiderstand von 10 ATM, der ihn ideal für diejenigen macht, die bis zu 100 m in Süß- oder Salzwasser tauchen.

Um mehr über die Samsung Galaxy Watch Ultra zu erfahren, sehen Sie sich die neueste Folge von Quick Look unten an.