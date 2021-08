Die Saison der Verlorenen bringt die Königin der Erwachten zurück zu Destiny 2

HQ

Heute Abend plant Bungie einen großen Livestream für Destiny 2. Sie wollen über die neue Spielversion "The Witch Queen" sprechen, die für Anfang des kommenden Jahres geplant ist. Die Entwickler verraten uns abgesehen vom großen Aufmacher nicht, was sie auf diesem Wege bekanntgeben werden, doch ein kleiner Teaser bestätigt einerseits den Namen der 15. Content-Saison ("Saison der Verlorenen" / "Season of the Lost") für das Live-Service-Spiel, sowie die Tatsache, dass ein langjähriger Destiny-Charakter zurückgebracht wird.

Dabei handelt es sich um Mara Sov, die Königin der Erwachten, die im Zentrum der Werbekampagne steht. Diesen Charakter haben wir in der The-Taken-King-Erweiterung von Destiny zuletzt in Aktion gesehen, doch sie war auch in Destiny 2: Forsaken kurz ein Thema. Die neue Saison wird voraussichtlich morgen starten, also bereitet euch lieber vor, Hüter.