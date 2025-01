Die Saison 21 und 22 der ESL Pro League werden in Schweden ausgetragen

HQ

Am Wochenende beschloss die ESL, den Vorhang zu lüften und die genauen Orte zu bestätigen, an denen die ESL Pro League Season 21 und Season 22 Turniere stattfinden werden. Wenn Sie in Nordeuropa leben, wird es Sie freuen zu hören, dass beide sehr lokal sind, da Schweden als Gastgeberland für die beiden großen Turniere ausgewählt wurde.

Bei beiden Veranstaltungen geht es um 1 Million US-Dollar, die erste findet zwischen dem 1. und 16. März und die zweite zwischen dem 27. September und dem 12. Oktober statt. Der genaue Austragungsort für die beiden Turniere scheint auch das ESL Studio in Stockholm zu sein, was bedeutet, dass Sie wissen, wo und wann Sie sein müssen, wenn Sie die beste Counter-Strike 2 Action der Welt persönlich sehen möchten.