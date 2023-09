Die SAG-AFTRA will nun gegen große Videospielfirmen vorgehen

HQ

Während der Streik der SAG-AFTRA noch andauert, was bedeutet, dass Hollywood im Wesentlichen zum Stillstand gekommen ist, da Darsteller und Schauspieler sich weigern, zu arbeiten, um eine bessere Bezahlung und Vorteile von den riesigen Produktionsfirmen zu erhalten, sieht es jetzt so aus, als würde dieser Streik auch die Spielewelt betreffen.

Wie Variety berichtet, hat die SAG-AFTRA nun einen zweiten Streik gegen die großen Videospielfirmen beantragt, weil die Vertragsgespräche in eine "Sackgasse" geraten sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass SAG-AFTRA einen separaten Vertrag mit den Gaming-Giganten wie Electronic Arts und Activision hat und dass dieser Vertrag im vergangenen November auslaufen sollte, bevor er um ein weiteres Jahr verlängert wurde. Während die Vertragsgespräche laufen, strebt die SAG-AFTRA eine Erhöhung der Löhne um 11 % an, gefolgt von 4 % und dann weiteren 4 %, was der gleichen Forderung entspricht, die sie von den Giganten der Filmproduktion verlangt. Es gibt auch Forderungen nach Schutz vor KI, die auch eine Bedrohung für Stimm- und Performancekünstler im Gaming-Bereich darstellen soll.

Die Tarifverhandlungen sollen am 26. September wieder aufgenommen werden, aber die Urabstimmungen darüber, ob ein Streik ausgelöst wird, werden am Vortag, am 25. September, abgegeben.