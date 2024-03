Die SAG-AFTRA könnte erneut zuschlagen, wenn die Forderungen nach Videospielverträgen nicht erfüllt werden

HQ

Wenn Sie dachten, dass der SAG-AFTRA-Streik im letzten Jahr so war, haben wir einige Neuigkeiten, die Sie überraschen könnten. Variety hat berichtet, dass die Vertragsgespräche zwischen der Gilde und den großen Videospielfirmen auf der ganzen Welt auf ein kleines Hindernis gestoßen sind und dass, wenn keine nennenswerten Anstrengungen unternommen werden, um eine Einigung zu erzielen, ein erneuter Streik ausgerufen werden könnte.

Der Grund dafür liegt wieder einmal in der künstlichen Intelligenz. Es heißt, dass es starke Meinungen von Mitgliedern der SAG-AFTRA gibt und wie KI im Gaming-Sektor gehandhabt und eingesetzt wird, wobei viele Mitglieder auf ein vollständiges Verbot der Technologie in der Branche drängen. Der nationale Geschäftsführer der SAG-AFTRA, Duncan Crabtree-Ireland, ist sich bewusst, dass dies höchst unwahrscheinlich ist, bekräftigt aber auch, dass es zu einem Streik kommen wird, wenn keine Richtlinien und Schutzmaßnahmen eingeführt werden, was bedeutet, dass Schauspieler und Sprecher ihre Talente nicht für den Spielesektor zur Verfügung stellen werden, bis der Streik abgebrochen wird.

Auf die Frage nach der Wahrscheinlichkeit eines Streiks fügte Crabtree-Ireland hinzu: "50:50, oder wahrscheinlicher, dass wir in den nächsten vier bis sechs Wochen streiken werden, weil wir nicht in der Lage sind, diese Probleme zu überwinden."

Er fuhr fort: "Wir wollen sicherstellen, dass die Implementierung menschenzentriert ist und sich auf die Steigerung [der Produktion] konzentriert, nicht auf den Ersatz von Menschen."

Wir sehen einen zunehmenden Einsatz von KI im Gaming-Sektor, daher ist es keine große Überraschung zu hören, dass die SAG-AFTRA ihre Mitglieder auf absehbare Zeit schützen möchte.