Die Safdie-Brüder haben sich offiziell getrennt

Das Regie-Duo hinter Good Time und dem phänomenalen Uncut Gems trennt sich. Die Safdie-Brüder sind vielleicht nicht die berühmtesten Filmemacher-Geschwister da draußen, aber sie waren in der Lage, durchweg qualitativ hochwertige Filme herauszubringen und ausgerechnet Adam Sandler eine Oscar-würdige Leistung zu bieten.

Laut Variety scheinen die Brüder jedoch nicht mehr zusammenarbeiten zu wollen. "Es ist eine natürliche Weiterentwicklung dessen, was wir alle erforschen wollen", sagte Benny Safdie, der auch darauf bestand, dass seine Trennung von Bruder Josh einvernehmlich war. "Ich werde alleine Regie führen und Dinge erforschen, die ich erforschen möchte. Ich will diese Freiheit jetzt in meinem Leben."

Das bedeutet, dass es keine Fortsetzung von Uncut Gems geben wird, in dem Adam Sandler wieder neben Megan Thee Stallion zu sehen gewesen wäre. Benny ist sich nicht einmal sicher, ob er noch einmal mit Josh Regie führen wird.