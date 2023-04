Die Russo-Brüder wären bereit, bei einem DC Universe-Film Regie zu führen

HQ

Wir wissen zwar, wie die nächsten Jahre von DC im Unterhaltungsbereich aussehen werden, aber dank James Gunn, der zuvor den Grundstein für Chapter One: Gods and Monsters gelegt hat, der mit dem Superman: Legacy-Film, der jetzt in die Vorproduktion gegangen ist, richtig beginnen wird warten wir darauf, zu hören, welche Regisseure und Stars an jedem Projekt beteiligt sein werden.

Und obwohl es keine Bestätigung oder Ankündigung gab, dass The Russo Brothers nach ihrem unglaublichen Lauf bei Marvel bei DC einen Riss machen wird, hat das berühmte Duo erklärt, dass sie daran interessiert wären, an einem DC-Film zu arbeiten.

Im Gespräch mit Comicbook.com sagte Anthony Russo zunächst: "Wir werden nicht viel nach DC-Charakteren gefragt."

Sein Bruder, Joe Russo, hob dann auf und fügte hinzu: "Offensichtlich wäre es ein Kinderspiel, wenn James da drüben es betreibt. Wir lieben ihn zu Tode. Wir lieben die Richtung, in die er diese Welt führen wird. Du weißt, dass er damit erfinderisch sein wird."

Das bedeutet keineswegs, dass wir The Russo Brothers in absehbarer Zeit in einem DC Universe-Film sehen werden, aber es wäre interessant zu sehen, ob das Paar Marvel's Rival das gleiche Maß an Ehrfurcht und Staunen entgegenbringen kann, zumal das Paar uns einige der Marvel's besten Filme geschenkt hat - seien es ein paar Captain Americas oder die letzten beiden Avengers-Filme.