Die Russo-Brüder geben zu, KI in The Electric State

Während KI und Hollywood im Moment weitgehend gegensätzliche Kräfte zu sein scheinen. Viele Regisseure und Stars zögern, sich auf Technologie einzulassen, von der man sagt, dass sie ihre Arbeit für sie erledigen kann, aber die Russo-Brüder treten aus dem Rudel heraus und nutzen KI in ihrem neuesten Film The Electric State.

Im Gespräch mit der Times sprach das Regieduo offen darüber, dass sie KI verwendet haben, um die Stimmen für den Film zu modulieren, und sagten, dass das, was sie getan haben, von "jedem Zehnjährigen getan werden könnte, der ein TikTok-Video gesehen hat".

"Es gibt viele Schuldzuweisungen und Übertreibungen, weil die Leute Angst haben." Joe Russo fuhr fort. "Sie verstehen es nicht. Aber letztendlich werden Sie sehen, dass KI in größerem Umfang eingesetzt wird. Außerdem befindet sich die KI jetzt in ihrem generativen Zustand, in dem sie, wie wir sie nennen, Halluzinationen hat. Sie können keine geschäftskritische Arbeit mit etwas erledigen, das halluziniert. Das ist ein Grund, warum selbstfahrende Autos nicht die Oberhand gewonnen haben oder warum KI-Operationen nicht weltweit stattfinden. Aber in ihrem generativen Zustand eignet sich KI am besten für Kreativität."

Obwohl die Russos mit dem Einsatz von KI und der Vermischung mit dem Filmemachen weitgehend einverstanden sind, wird dies den Rest Hollywoods wahrscheinlich nicht davon überzeugen, dass die Technologie ihr Freund ist. Dies ist nicht das erste Mal, dass wir von einem großen Film hören, bei dem KI zum Einsatz kommt, und es wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein.

