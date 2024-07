Die Russo-Brüder befinden sich Berichten zufolge in Vertragsverhandlungen, um bei Avengers 5 und 6 Regie zu führen

HQ

Auf der Liste der umsatzstärksten Filme aller Zeiten haben die Filme auf den Plätzen zwei und sechs zwei Dinge gemeinsam. Es sind beides Avengers Filme, und sie werden beide von den beiden Brüdern Joe und Anthony Russo inszeniert. Daher macht es sehr viel Sinn, dass das MCU/Disney nach einigen Jahren des gemischten Erfolgs nun versucht, die Brüder wieder in die Herde zu holen.

Und drüben bei The Hollywood Reporter können sie jetzt berichten, dass genau das in Arbeit ist. Laut den Quellen von The Hollywood Reporter befinden sich die Russo-Brüder in frühen Verhandlungen, um zu Marvel Studios zurückzukehren, um nicht nur einen, sondern die nächsten beiden Avengers Filme zu inszenieren.

Eine Einstellung würde eine monatelange Suche des Studios nach Filmemachern für die Regie des fünften und sechsAvengers ten Films beenden. Mehrere Namen waren in dieser Zeit im Gespräch, darunter der Regisseur von Deadpool & Wolverine Shawn Levy, dem Berichten zufolge der Job irgendwann angeboten wurde.

Avengers 5 soll 2026 erscheinen, die Fortsetzung folgt im Jahr darauf. Es wird interessant sein zu sehen, ob die Russo-Brüder am Ruder sein werden.