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Der Konflikt im Nahen Osten war für viele eine Prüfung und führte zu einem starken Anstieg der Treibstoffpreise, was wiederum viele andere Gebiete betraf. Doch nicht jeder beklagte die höheren Treibstoffpreise; Russland zum Beispiel freute sich darüber, mehr Geld für sein Öl zu erhalten, was unter anderem seine Fähigkeit stärkte, Krieg zu führen und Terrorakte gegen die Ukraine durchzuführen.

Aber jetzt berichten Reuters und andere, dass die guten Zeiten vorbei sind. Die Preise für russisches Öl liegen nun unter der Hälfte dessen, was sie Mitte April noch einmal waren, was den Druck auf die russische Wirtschaft erneut erhöht.