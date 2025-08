HQ

Die Zahl der russischen Drohnen und Raketen, die auf die Ukraine abgefeuert werden, hat sich mehr als verdoppelt, seit Donald Trump im Januar dieses Jahres ins Präsidentenamt zurückgekehrt ist.

Wie die BBC berichtet, nahmen die Angriffe nach dem Ende von Bidens Präsidentschaft im Jahr 2024 zwar zu, nach der Wahl im November jedoch stark an. Seit Januar haben die registrierten Angriffe aus Moskau ihren bisherigen Höhepunkt in diesem Krieg erreicht.

Während der Trump-Präsidentschaft wurden 27.158 Munition aus Russland abgefeuert, verglichen mit 11.614 in den letzten sechs Monaten von Bidens Amtszeit. "Dieser brutale Krieg wurde durch Joe Bidens Inkompetenz ausgelöst, und er dauert schon viel zu lange an", sagte die stellvertretende Pressesprecherin des Weißen Hauses, Anna Kelly. "Präsident Trump will das Töten stoppen, deshalb verkauft er Waffen aus amerikanischer Produktion an Nato-Mitglieder und droht Putin mit scharfen Zöllen und Sanktionen, wenn er einem Waffenstillstand nicht zustimmt."

Trump hat in jüngster Zeit eine härtere Haltung gegenüber Russland eingenommen und mit Sanktionen gedroht, sollte es nicht zu Friedensgesprächen kommen. Die Strategie Moskaus bleibt jedoch weitgehend dieselbe. Der ukrainische Geheimdienst berichtet, dass Russland inzwischen bis zu 85 Raketen pro Monat und 170 Drohnen pro Tag produziert.

US-Senator Chris Coons glaubt, dass Trumps Aussetzung der Waffenlieferungen und seine Herangehensweise an die russischen Beziehungen Moskau dazu verleitet haben könnten, seine Angriffe zu verstärken. "Es ist klar, dass Putin sich durch Trumps Schwäche ermutigt fühlt und seine bösartigen Angriffe auf das ukrainische Volk verstärkt hat, indem er wiederholt Krankenhäuser und Entbindungsstationen, das ukrainische Stromnetz und andere zivile Einrichtungen angegriffen hat", sagte er.

Was die weitere Unterstützung der Ukraine betrifft, so glaubt Coons jedoch, dass dies eine gemeinsame Anstrengung der US-Regierung sein muss und dass die Beamten nicht damit drohen sollten, sich aus der Situation zurückzuziehen, wenn sie wollen, dass die Angriffe aufhören. "[Trump] muss eine konsequente und nachhaltige Position zum Krieg einnehmen", sagte er.