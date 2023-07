Die Rückkehr zu Prince of Persia in 2D war für Ubisoft "irgendwie natürlich"

HQ

Eine der größten Überraschungsankündigungen auf der Summer Game Fest Live Anfang Juni war die Enthüllung von Ubisoft Montpelliers Prince of Persia: The Lost Crown. Dieser Titel kehrt nicht nur zum beliebten Franchise zurück, sondern markiert auch eine Veränderung gegenüber der Art und Weise, wie wir die Serie in letzter Zeit kennengelernt haben, da sie 3D hinter sich lässt und zu dem 2D-Stil zurückkehrt, mit dem sie begonnen hat.

Apropos Rückkehr zum 2D-Stil: Ich hatte die Gelegenheit, mit dem Game Director von Prince of Persia: The Lost Crown, Mounir Radi, zu sprechen, um zu erfahren, was diese Entscheidung überhaupt bewogen hat.

"Für uns sind wir Ubisoft Montpellier. Es geht nicht zurück. Es ist einfach unsere Expertise bei 2D-Plattformern und unser Ehrgeiz, zu den Wurzeln einer Serie zurückzukehren."

Radi fuhr fort: "Ich bin ein großer Fan von Prince of Persia. Ich habe 1989 gespielt, als ich noch sehr jung war, und wir sind große Fans des Metroidvania-Genres, also ist es irgendwie natürlich, damit zurückzukommen."

Da Prince of Persia: The Lost Crown am 18. Januar 2024 für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erscheinen soll, habe ich Radi auch gefragt, wie das Team es angegangen ist, den Titel mit 60 FPS auf Switch laufen zu lassen.

"In erster Linie wollten wir ein Spiel für Switch mit 60 FPS entwickeln. Und wir haben es geschafft! Ich würde nicht sagen, dass es einfach ist, aber wir sind super stolz darauf."

Unten könnt ihr euch unser vollständiges Interview mit Radi ansehen, in dem wir darüber sprechen, wie wir eine neue Sichtweise auf Persien entwickeln und die Prince hinter uns lassen, um das Spiel auf dem Protagonisten Sargon aufzubauen.