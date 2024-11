Die Rückkehr von Yellowstone soll die größte Serienpremiere aller Zeiten auf Paramount+ außerhalb der USA sein

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass Yellowstone eine absolut massive Serie für Paramount war. Die von Taylor Sheridan kreierte Serie wurde sowohl in den USA als auch auf der ganzen Welt schnell massiv aufgenommen, was zum Teil der Grund dafür ist, dass die Kontroversen und Konflikte, die sich hinter den Kulissen abspielen, epische Ausmaße angenommen haben. Wenn man eine Serie hat, die so groß ist wie Yellowstone geworden ist, hat die Tatsache, dass man aufgrund von Gehaltsstreitigkeiten, Terminproblemen und verschiedenen anderen Problemen zwei Jahre auf das Ende der fünften Staffel warten musste, die Fans gespannt, wie die Geschichte der Dutton-Familie enden wird.

Dieser Eifer ist jetzt sonnenklar, denn Paramount hat enthüllt, dass die Rückkehr von Yellowstone auf Paramount+ dazu geführt hat, dass sie die größte Serienpremiere aller Zeiten außerhalb der USA hat. Sie übertraf Rekorde, die von früheren Staffeln der Show aufgestellt wurden. Uns werden die genauen Zuschauerzahlen für das internationale Publikum nicht mitgeteilt, aber uns wurde gesagt, dass die Show in den USA mit 21,1 Millionen Zuschauern die beste Premierennacht aller Zeiten hatte, zusätzlich dazu, dass die Show der größte Treiber für neue Abonnenten auf Paramount+ auf der ganzen Welt ist.

Unnötig zu erwähnen, dass die Leute von der Rückkehr von Yellowstone begeistert sind, auch wenn Kevin Costner hier nicht viel in der Hauptrolle des Patriarchen John Dutton zu sehen ist.