Die Rückkehr von Neptune: Segas verlorene Konsole wird in FPGA-Form wiedergeboren

In den glorreichen 90er Jahren spuckte Sega praktisch Konsolen und Add-ons aus, und mindestens ein halbes Dutzend weitere waren geplant. Okay, ein bisschen übertrieben – aber so fühlte es sich manchmal wirklich an. Eines der vielen Projekte, die nie das Licht der Welt erblickten, war der Neptune: ein Hybrid aus Mega Drive und 32X, der jetzt vom brasilianischen Gaming-Kollektiv GamesCare – einer Gruppe leidenschaftlicher Enthusiasten – wiederbelebt wird.

Warum wurde der Neptune also nie veröffentlicht? Ganz einfach: Das Konzept wurde zugunsten der Fokussierung auf den Saturn verworfen, und als Sega erkannte, dass der 32X-Markt einfach zu klein war, um die Mühe wert zu sein.

Mit ihrer neuen Version des Neptune will das GamesCare-Team dem 32X-Erbe wieder etwas Leben einhauchen. Wie viele beliebte Retro-Konsolen heutzutage verwenden sie FPGA-Technologie, um die Hardware in einer modernen Form nachzubilden. Der Preis wurde noch nicht bekannt gegeben, aber es wird erwartet, dass er mit ähnlichen FPGA-basierten Retro-Konsolen übereinstimmen wird. Der Launch ist derzeit für Dezember geplant.

An ihre Fans schreiben sie:

"Hallo zusammen, es ist an der Zeit, euer Interesse an der GF1 Neptun zu zeigen. Das Veröffentlichungsdatum ist fast da, Dezember 2025, wie wir auf der Gamecom Latam angekündigt haben. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Konsole zu diesem Termin ohne jegliche Vorbestellung oder kollektive Finanzierung zur Auslieferung bereit zu bringen. Für unsere beste Planung ist es jedoch sehr wichtig, dass jeder, der diesen Liebesfilm kaufen möchte, diesen Newsletter abonniert. Den Preis werden wir so schnell wie möglich bekannt geben, aber ich kann jetzt schon sagen, dass er bei ähnlichen Konsolen im Durchschnitt liegen wird. Die 32-Bit-Generation kommt."

