Die RTX 50-Serie: Sollten Sie warten, bis Sie eine bekommen, um einen neuen PC zu bauen?

Wenn Sie ein PC-Entwickler oder einfach nur ein PC-Gaming-Enthusiast sind, warten Sie immer. Es wird erwartet, dass die RAM-Preise in nur wenigen Monaten sinken werden. Oh, kaufen Sie nicht jetzt, es gibt einen Mangel daran, oder die Preise dafür sind lächerlich, oder - der verlockendste Grund, mit diesem Upgrade von allen zu warten - es kommt eine neue Grafikkartengeneration auf den Markt.

Nvidia hat gerade die mit Spannung erwarteten Grafikkarten der 50er-Serie vorgestellt, und obwohl sie mit vielen großen Zahlen aufwarten, wenn Sie sich nicht sicher sind, was das alles bedeutet, und wissen möchten, ob es sich lohnt, mit dem Kampf gegen die Bots zu warten, wenn Vorbestellungen und Verkäufe live gehen, dann lesen Sie weiter, denn wir werden uns damit befassen, wie diese Karten Ihre Spieleleistung beeinflussen können.

Wie erwartet kam Nvidia mit der 50er-Serie schwungvoll heraus. Während die Serien 40 und 20 nicht so gut ankamen, scheinen die ungeraden Kartengenerationen oft die herausragenden Hits zu sein. Das Flaggschiff-Modell, die 5090, ist nicht für den alltäglichen Gamer konzipiert, aber wenn man sich die technischen Daten ansieht, sieht man, wie tierisch es ist. 21.760 CUDA-Kerne mit einer Taktrate von 2,01 GHz und einem Boost-Takt von 2,41 GHz, satten 32 GB GDDR7-Speicher und einem 512 Bit breiten Speicherinterface. Natürlich zahlen Sie den Preis sowohl buchstäblich als auch im Stromverbrauch für diese GPU für 1999 US-Dollar, aber es zeigt, wie weit wir in der Datenverarbeitung gekommen sind.

Die 5080, 5070 Ti und 5070 werden für jemanden, der einfach nur Spiele spielen möchte, von viel größerem Interesse sein. Wie bereits erwähnt, werden wir nicht auf die einzelnen Zahlen für jede Karte eingehen, aber die Preise sind nicht so hoch, wie wir befürchtet hatten. Die RTX 5070 für 549 US-Dollar wird wahrscheinlich sofort nach ihrer Veröffentlichung ausverkauft sein, aber der Preis fühlt sich ziemlich akzeptabel an, vor allem mit dem Slogan, dass sie 4090 Leistungsstufen bietet.

Die Art und Weise, wie die 5070 ein solches Kunststück vollbringen kann, ist größtenteils der KI zu verdanken, der Technologie, in die Nvidia mit der 40er-Serie eingetaucht ist und in die Nvidia nun mit beiden Füßen eingetaucht ist. Die RTX 50-Serie führt KI für Shader mit RTX Neural Face, Bildratensteigerung mit DLSS 4 und sogar autonome Spielcharaktere ein, die mit KI erstellt wurden. All das klingt sehr beeindruckend, aber ist es etwas, das Sie wollen?

Von nun an werden diese Karten unglaublich gefragt sein, und es ist unwahrscheinlich, dass Sie eine zum UVP finden werden, da Sie sich wahrscheinlich zu anderen Herstellern mit einem höheren Preis wagen müssen. Die Leistung und die KI-Funktionen werden die 50er-Serie auf ein starkes Leistungsniveau bringen, aber wenn Sie ein Upgrade durchführen möchten, bis Sie eines in die Hände bekommen, möchten Sie vielleicht einfach den Abzug betätigen, denn obwohl diese Karten enthüllt wurden und sogar im März und April in Laptops sein werden, Es kann viel länger dauern, eines für deinen nächsten Build in die Hände zu bekommen.

Es gibt auch die Tatsache, dass einige, aber nicht alle Funktionen, die in der 50er-Serie verfügbar sind, in zukünftigen Updates für die 40er-Serie verfügbar sein werden. In den USA, wo die zu erwartenden Zölle den Preis für GPUs und andere PC-Teile in die Höhe treiben könnten, könnte jetzt der richtige Zeitpunkt sein, einzugreifen. Es gibt keinen perfekten Zeitpunkt, um einen Computer zu bauen, aber gleichzeitig bedeutet das, dass jeder Tag der beste Tag ist, um einen zu bauen. Natürlich gab es schlechtere und bessere Zeiten, um PCs zu bauen. Wir alle erinnern uns, wie hoch die Preise während COVID waren, aber in einer Branche, in der es immer etwas Neues gibt, immer das nächste große Ding, auf das man warten muss, liegt es an Ihnen, wann Sie sich entscheiden, den Abzug zu drücken. Wenn Sie auf die 50er-Serie warten möchten, sehen sie sehr beeindruckend aus, aber wenn Sie so gut wie möglich informiert sein wollen, werden Sie wahrscheinlich eine Weile warten, bis die Leute mit Bewertungen, Benchmarks und mehr herauskommen können. Nichtsdestotrotz ist eine neue GPU-Generation aufregend, und dies könnte einer der größten Durchbrüche sein, die wir im PC-Gaming gesehen haben.