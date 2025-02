Die Royal Shakespeare Company arbeitet an ihrem allerersten Videospiel

HQ

Die Royal Shakespeare Company taucht in Zusammenarbeit mit einem ehemaligen GTA-Entwickler zum ersten Mal in Videospiele ein. Das Spiel wird eine Adaption von Macbeth sein, aber es klingt ganz anders, als man vielleicht erwartet.

Das Spiel, das vom Entwickler iNK Stories stammt, heißt Lili. Er spielt im Iran und die Titelfigur wird von Zar Amir, der in Cannes als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde, gespielt. Die Kombination aus Live-Action und interaktivem Storytelling wird als "Screen-Life-Thriller" beschrieben.

"Wir nennen dieses Genre wirklich einen 'Screen-Life-Thriller', mit der Idee, dass all das auf dem Desktop passiert", sagte iNK-Mitbegründer Navid Khonsari gegenüber Eurogamer. "Der eigentliche Fokus liegt darauf, dass wir ein großes Publikum ansprechen wollen, Menschen, die sich natürlich nicht so sehen, dass sie Spiele spielen wollen."

Khonsari war zuvor der Cinematic Director bei Grand Theft Auto III, Vice City und San Andreas. Dies ist nicht das erste Mal, dass wir ein Crossover von Shakespeare und GTA sehen, denn vor kurzem hat eine Adaption von Hamlet, die vollständig in Grand Theft Auto V spielt, Kritiker und Publikum überzeugt.

"Offensichtlich haben alle Geschichten von Shakespeare sowohl die Zeit als auch die Kultur überwunden und wurden auf vielfältige Weise adaptiert... aber nicht in dieser Form", sagte Khonsari. "Für uns war die Herausforderung und die Adaption und die Schaffung von etwas Interaktivem, das Publikum in den Mittelpunkt dieser unglaublichen Geschichte zu stellen, die so viele Höhepunkte hat und es einem ermöglicht, mittendrin zu sein, anstatt jemand zu sein, der sie nur beobachtet, nicht nur eine große Herausforderung. Aber was für eine tolle Geschichte!"

Lili soll noch in diesem Jahr in die Kinos kommen.

