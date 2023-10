Die Rotten Tomatoes-Bewertungen für Rick and Morty Staffel 7 stellen einen neuen Tiefpunkt für die Serie dar

HQ

Die Rotten Tomatoes-Bewertungen für die erste Staffel von Rick and Morty, in der Co-Schöpfer Justin Roiland nicht mitspielt, sehen bisher nicht die beeindruckendsten aus.

Staffel 7 der Zeichentrickserie hat zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels derzeit eine Zuschauerbewertung von 33 %, was die niedrigste für eine Staffel der Serie ist. Die Kritikerwertung liegt bei viel gesünderen 73 %, aber es ist immer noch die schlechteste Bewertung, die die Adult Swim-Komödie bisher gesehen hat.

Wir sollten jedoch darauf hinweisen, dass bisher nur eine Episode der Staffel ausgestrahlt wurde, so dass es möglich ist, dass sich diese Punktzahl im Laufe der nächsten neun Episoden verbessert. Dennoch zeigt es, dass die anfängliche Resonanz auf die überarbeitete Serie nicht die herzlichste war, und es könnte eine ziemlich drastische Qualitätsverschiebung erfordern, um die Fans wieder an Bord zu holen.

Episode 2 der 7. Staffel mit dem Titel "The Jerrick Trap" wird in Großbritannien am Dienstag, den 24. Oktober 2023, auf dem All4-Dienst von Channel 4 ausgestrahlt.