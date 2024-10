Die Rolle des John Stewart in der Green Lantern-Serie scheint ausgefüllt zu sein

HQ

Wie Sie wahrscheinlich wissen, wird es eine TV-Serie geben, die auf Green Lantern basiert und Lanterns heißt. Bisher gibt es viel mehr, was wir nicht darüber wissen, als wir tatsächlich wissen - abgesehen davon, dass Kyle Chandler Hal Jordan spielen wird - aber jetzt scheint es, dass eine weitere der Hauptrollen kurz vor der Besetzung stehen könnte.

Laut Film-Insider Jeff Sneider ist Stephan James (If Beale Street Could Talk und 21 Bridges) derzeit in der Schlange, um den Green Lantern-Helden John Stewart zu spielen. Letzterer wird auf Wikipedia als "Veteran U.S. Marine from Detroit" beschrieben und so etwas wie ein Schüler und Nachfolger des bereits erwähnten Hal Jordan.

Laut der Serienzusammenfassung wird Lanterns "dem neuen Rekruten John Stewart und der Lantern-Legende Hal Jordan folgen, zwei intergalaktischen Polizisten, die bei der Untersuchung eines Mordes im amerikanischen Kernland in ein dunkles, erdbasiertes Geheimnis hineingezogen werden".

Wir wissen nicht, wann die Serie tatsächlich Premiere haben wird, aber es wird wahrscheinlich frühestens 2026 sein, da die Besetzung noch nicht einmal zusammengestellt ist und die Dreharbeiten noch in weiter Ferne liegen.