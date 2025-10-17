Die Rocklegende Ace Frehley ist verstorben

HQ

Vor einer Woche gab Gitarrist Ace Frehley auf seinem offiziellen Instagram-Account bekannt, dass er alle seine Auftritte im Jahr 2025 aus medizinischen Gründen absagen wird. Leider erholte er sich nicht mehr und verstarb leider gestern im Alter von 74 Jahren.

Ace Frehley war eines der vier Gründungsmitglieder der Rockband Kiss und ein begabter Gitarrist. Von 1973 bis 1982 spielte er mit Kiss in der Rolle des Spaceman, bevor er die Band verließ, um sich anderen Projekten zu widmen. 1978 nahmen Kiss Soloalben auf, wobei das von Frehley schnell zum meistverkauften der vier Alben wurde. 1996 kehrte er mit der Gruppe zurück und spielte weitere sechs Jahre.

Hier in der Spielewelt konnten wir Frehleys Beiträge auf verschiedene Weise genießen, nicht zuletzt in Guitar Hero und Rock Band, aber auch in Spielen wie Kiss Pinball und Kiss Psycho Circus: The Nightmare Child.

Wir möchten uns an dieser Stelle natürlich bei der alten Legende für all seine wunderbare Musik bedanken.







