Die Roblox-Sensation Lionhearts: Crusade kommt als neuer Titel auf Steam

Wenn du ein häufiger Roblox -Spieler bist, bist du vielleicht mit Lionhearts: Crusade vertraut, einem mittelalterlichen RPG-Erlebnis, das es geschafft hat, satte sechs Millionen Spieler zu erreichen. Der Entwickler hinter diesem Hit-Projekt, Credenzio Studios, versucht nun, das Spiel als Teil eines brandneuen Titels, der einfach als Lionhearts bekannt ist, auf Steam zu bringen.

Das Spiel wird als historischer Multiplayer-Feudalsimulator beschrieben, der im 12. Jahrhundert während des Dritten Kreuzzugs spielt. Es wird den Spielern ermöglichen, die Geschichte durch ihre Entscheidungen zu gestalten und einen von drei Hauptwegen zu verfolgen. Militär, Handel und Religion.

Insgesamt wird Lionhearts 16 Fraktionen und 14 Gildentypen mit über 60 Karrierepfaden und vier Religionen bieten. Das Spiel wurde so gebaut, dass es historisch authentisch ist, es hat eine nahtlose und gemeinsam genutzte offene Welt, keine geskripteten Ereignisse, da alles in den Händen des Spielers liegt, Sie werden in der Lage sein, Eigentum zu kaufen und dieses Land als Ihr Eigentum zu behalten, und das alles, während Sie in Richtung Jerusalem reisen, um zu versuchen, die heilige Stadt zu erobern. Es wird eine Monetarisierung geben, aber es wird darauf hingewiesen, dass dies "ethisch" ist, da es nur "faire Kosmetikkäufe und keine Pay-to-Win- oder ausbeuterischen Mechanismen" anbietet.

Der Kickstarter für Lionhearts ist jetzt live, mit dem Ziel, in 30 Tagen 200.000 US-Dollar zu generieren. Einen ersten Eindruck von dem von Unreal Engine 5 entwickelten Projekt kannst du unten finden.