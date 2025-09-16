Die Roadmap von Ratatan bis zum Frühjahr 2026 wurde enthüllt

HQ

Später in dieser Woche, am 18. September, um genau zu sein, wird Ratatan in einem Early Access-Status debütieren. Genauer gesagt wird die Veröffentlichung um 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ stattfinden, und da dies erst der Anfang für das Spiel sein wird, hat Entwickler Ratata Arts die Roadmap für die unmittelbare Zukunft festgelegt.

Zunächst einmal wird uns die erste Phase der Roadmap bis Ende Oktober führen, wo wir Super Fever Fähigkeiten, zusätzliche Ratatan Upgrades, Cobun Kopfbedeckungen, einen Auto-Optimierungs-Button, zufällige Ereignisse, UI/UX-Verbesserungen erwarten können, während wir sogar aufgefordert werden, uns "auf die kommende Dunkelheit vorzubereiten... "

Danach, bis Ende Dezember, gibt es Dark Ratatan Kämpfe, neue Szenarien, mehr Ratakaruta, neue Seltenheitsstufen, neue Stage-Tricks und Gimmicks, Itemisierung von Decorunes, weitere UI/UX-Verbesserungen, und auch einen Hinweis, dass man den "Abstieg der Dunkelheit Ratatan" erwarten kann.

Zu guter Letzt gibt es bis zum Frühjahr 2026 "??? Schlachten", eine neue Welt, mehr Ratakaruta, Haustiere, Erfolge, Konsolenunterstützung, UI/UX-Verbesserungen und eine Reise "ins Ewend!"

Schaut euch unten die vollständige Roadmap für die unmittelbare Zukunft von Ratatan an.