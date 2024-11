Die Roadmap von DEATHSPRINT 66 sieht einen arbeitsreichen Winter vor

HQ

Wenn euch DEATHSPRINT 66 seit seiner kürzlichen Veröffentlichung gefallen hat und ihr euch gefragt habt, wie das Spiel verbessert und weiter ausgebaut werden kann, haben wir jetzt eine Antwort darauf. In einer neuen Roadmap hat Entwickler Sumo Newcastle enthüllt, dass der Titel mit drei Updates vor Jahresende und einem weiteren im Januar verstärkt wird.

Je nachdem, was diese Updates beinhalten werden, wird das erste, das am 11. November erscheint, einen Offline-Modus und eine erweiterte PvP-Playlist mit Holonet, Encryption, Firewall, Connection und Upload enthalten. Es wird auch verschiedene gequetschte Fehler und Leistungsverbesserungen geben, die mit diesem Update übereinstimmen.

Das nächste Update wird ebenfalls im November erscheinen, jedoch zu einem unangekündigten Datum. Es werden ein Prestige Mode und ein Prestige Themenset von Skins hinzugefügt. Es wird auch drei neue Strecken geben, die man genießen kann; Vertigo, Blackout und Smog sowie die typischen Leistungsverbesserungen und Fehlerbehebungen.

Als nächstes steht im Dezember ein Update an, das eine Event-Playlist verspricht, in der Belohnungen und Inhalte angeboten werden. Auch hier werden drei neue Tracks hinzugefügt, und zwar diese; Virus, Hard-Drive und Sakura. All dies kommt natürlich zu den regulären Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen hinzu.

Wenn man sich das Januar-Update ansieht, wird es eine neue Fähigkeit, neue Fallen und neue kosmetische Gegenstände einführen, Bugs beseitigen und die Leistung erneut verbessern, und es werden drei weitere Strecken eingeführt. Scorched, Caldera und Meltdown.

Die vollständige Roadmap von DEATHSPRINT 66 finden Sie unten.