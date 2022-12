Die Ringe der Macht gelten als großer Erfolg bei Amazon

Amazons unglaublich teures Glücksspiel auf seine Herr der Ringe-Serie scheint sich laut Vernon Sanders, Head of Television bei Amazon Studios, ausgezahlt zu haben. Die Produktion kostete 465 Millionen US-Dollar und der Erfolg der ersten Staffel der Show wurde viel beeinflusst.

Aus einem kürzlichen Interview mit Sanders, das von Deadline geführt wurde, erklärt er, dass The Rings of Power Rekorde auf Prime Video für die meisten globalen Zuschauer am ersten Tag, gestreamten Minuten und Anmeldungen weltweit während des Startfensters gebrochen hat.

Dieser Erfolg hat Amazon Studios dazu veranlasst, den Umfang der Show für die zweite Staffel von The Rings of Power zu erhöhen. Zuvor gab es Gerüchte, dass The Rings of Power intern als Desaster angesehen wurde und die Showrunner aus dem Projekt entfernt wurden. Aus diesem Interview geht jedoch hervor, dass die Ansichten bei Amazon genau das Gegenteil sind.

Es gibt auch eine Neckerei von Sanders über die Einbeziehung von mehr Ringträgern, darunter einige Zwergenkönige. Da die zweite Staffel von The Rings of Power derzeit gedreht wird, wird es hoffentlich nicht mehr allzu lange dauern, bis wir etwas von diesem verbesserten Maßstab in Aktion sehen können.