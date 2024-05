Die Rezensionen sind für Megalopolis, und sie sind nicht großartig

HQ

Francis Ford Coppolas Megalopolis hat endlich Premiere gehabt. 40 Jahre in der Entwicklung, 120 Millionen von Coppolas eigenem Geld flossen in das Projekt. Hunderte von Umschreibungen und das Endergebnis... nun, es lässt laut Kritikern zu wünschen übrig.

Zum Zeitpunkt des Schreibens hat Megalopolis einen Rotten Tomatoes-Score von 50%. Er wurde noch nicht in den Kinos uraufgeführt, aber die Leute hatten die Möglichkeit, ihn in Cannes zu sehen, wo sich Berichten zufolge einige Buhrufe unter die Standing Ovations am Ende mischten.

Kritiker bezeichneten den Film als "gestelzt, ernsthaft, übertrieben, CGI-geplagt und völliges Chaos". Ein anderer nannte ihn "138 lähmende Minuten mit schlecht durchdachten Themen, halbfertigen Szenen, Auftritten an der Tafel, Wortsalat-Dialogen und hässlichen Bildern".

Nun, es scheint, als wäre Coppolas bisher größtes Projekt nicht ganz wie geplant verlaufen. Ich kann die vollständige Veröffentlichung kaum erwarten, wenn es einen Teil des Internets gibt, der behauptet, dies sei der beste Film aller Zeiten.