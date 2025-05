Die Review-Bomben für The Last of Us: Staffel 2 sind in vollem Gange

HQ

Wir alle wissen, was passiert, wenn Fans mit den Kritikern nicht einverstanden sind und eine oft eher widersprüchliche Meinung äußern wollen, wie es bei der laufenden zweiten Staffel von The Last of Us der Fall ist. Während die Kritiker (einschließlich uns bei Gamereactor) die Staffel loben, haben sich die Fans nun entschieden, den Quotendurchschnitt auf Rotten Tomatoes zu drücken, insbesondere weil "Bella Ramsay nicht passt" als Ellie und weil Abby Joel in Folge zwei zu Tode geschlagen hat. Die durchschnittliche Bewertung liegt jetzt bei 49 % und scheint stetig nach unten zu gehen, wie es scheint.

Hier ist, was einige der Kritiken über die Serie zu sagen haben:

"Du weißt, dass die Story-Struktur und das Schreiben schlecht sind, wenn sowohl Spieler als auch Zuschauer sich einig sind, dass die Geschichte einen Sturzflug macht. Die Serie lehrt dich die alte Lektion: Rache ist schlecht und zieht dich in den Schlamm, indem sie dich dazu bringt, zu denken, dass Joel böse ist, obwohl er es in Wirklichkeit nicht ist. Ellie hat nie gesagt, dass sie bereit wäre, für ein Heilmittel zu sterben und konnte sich nie verabschieden. Abby ist schlicht und einfach im Unrecht und Joels Handlungen sind gerecht. Zumindest zwingt dich die Serie nicht, 15 Stunden lang den Bösewicht zu spielen, um dich absichtlich vom Gegenteil zu überzeugen."

"Staffel 2 ist schrecklich, es ist, als wollten die Autoren, dass sie scheitert. Das Thema von S2 ist ein müder, kindlicher Teenager-Racheplot, begleitet von einer eingezwängten und unnötigen lesbischen Teenie-Romanze, das war's. Um es noch schlimmer zu machen, beschlossen die "Genies", die Hauptfigur und einzige Figur zu töten, die die gesamte Show aufrecht hielt, und die Nebenfigur (Elle) wie ein gruseliges, weinerliches, bockiges Kind agieren zu lassen, das sich allein in der Eröffnungsepisode dreimal umgebracht hätte. Bella Ramsey ist eine der schlechtesten "Schauspielerinnen" für diese Rolle."

"Ich habe das Spiel nicht gespielt und hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich habe mich in der ersten Staffel in die Serie verliebt, wegen der Vater-Tochter-Beziehung, der einzigartigen Zombies und der interessanten Handlung. Ich war gespannt, wie sich diese Beziehung weiter entwickelte und vielleicht am Ende gedeihte, als die beiden vor neuen Herausforderungen standen. Welp. Ich kümmere mich überhaupt nicht um eine Rachegeschichte und ein Liebesinteresse für Ellie. Die Eröffnungssequenz, in der Ellie einen Mann im Eins-gegen-Eins-Kampf ausschaltet, ließ mich erwachsen werden und mit den Augen rollen, aber ich hätte es als Omen sehen sollen. Die zweite Staffel ist Müll. Ich will nicht sehen, was als nächstes passiert. Es fühlt sich an, als wäre es ein völlig anderer Autor für das zweite Spiel/die zweite Saison. Was für eine Enttäuschung nach all der Vorfreude auf diese zweite Staffel. Ich werde definitiv nicht mehr zuschauen."

"Es ist wirklich eine Schande, das zweite Spiel der TLOU-Serie ist eine so wichtige und einzigartige Erfahrung und die Autoren der Serie haben wichtige Teile des Spiels ignoriert, die später in der Geschichte wichtig sein werden, obwohl sie wie Nebensächlichkeiten erscheinen, sind sie realistisch gesehen alle dafür verantwortlich, die Geschichte zu dem zu machen, was sie ist. Eines der besten Spiele, das je veröffentlicht wurde, wurde nun von Serienautoren ruiniert, die ein größeres Publikum und eine größere Bevölkerungsgruppe ansprechen wollen, während das Publikum für das ursprüngliche TLOU in Wirklichkeit sehr empfänglich gewesen wäre."

Was hältst du bisher von der zweiten Staffel?