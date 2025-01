The Residence ist ein Kriminalroman, der im Weißen Haus spielt

Netflix hatte gestern ehrlich gesagt zu viel zu teilen, sei es Informationen über Squid Game, Wednesday, Devil May Cry und mehr. Der Streamer lüftete auch den Vorhang für ein neues Projekt, das er in Arbeit hat, eine Fernsehserie, die die Zuschauer in das Weiße Haus entführen soll, um einen Krimi zu erleben.

Die Serie heißt The Residence und zeigt Uzo Aduba in der Hauptrolle eines Detektivs, der einen Mörder aufdecken muss, der sich derzeit unter den 157 Menschen in dem riesigen Gebäude mit 132 Zimmern befindet. Abuda spielt Cordelia Cupp, und während sie einem Mörder auf der Spur ist, muss sie sich auch den Herausforderungen politischer Unruhen und verborgener Geheimnisse stellen, die von den Mauern des historischen Gebäudes verborgen zu sein scheinen.

The Residence hat eine recht interessante Besetzung, wobei Randall Park und Giancarlo Esposito die beiden bekanntesten Namen sind. Die Besetzung wird außerdem durch Susan Kelechi Watson, Jane Curtain, Jason Lee, Ken Marino, Al Mitchell, Edwina Findley und einen Popstar verstärkt, der aber noch nicht bekannt gegeben wurde.

Die Serie wurde von Scandal Autor und Produzent Paul William Davies kreiert, und da The Residence am 20. März auf Netflix erscheint, können Sie sich die vollständige Zusammenfassung und den Teaser-Trailer unten ansehen.

"132 Zimmer. 157 Verdächtige. Eine Leiche. Ein wahnsinnig exzentrischer Detektiv. Ein katastrophales Staatsdinner. The Residence ist ein Screwball-Krimi, der im Ober-, Unter- und Hintergeschoss des Weißen Hauses spielt, inmitten des vielseitigen Personals der berühmtesten Villa der Welt. Inmitten all der Wendungen tut sich Detective Cordelia Cupp mit dem skeptischen FBI-Spezialagenten Edwin Park (Randall Park) zusammen, um ein faszinierendes (und tödliches) Geheimnis zu lüften. Wie der Teaser enthüllt, ist das Opfer des Mordes A.B. Wynter (Giancarlo Esposito), der Chef des Weißen Hauses - und jeder ist ein Verdächtiger."