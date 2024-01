Die Reparatur von Vision Pro kostet ein Vermögen

HQ

Apples kommendes AR-Headset ist nicht nur teuer in der Anschaffung, sondern wird auch ein Vermögen in der Reparatur kosten. Dies wurde kürzlich von Apple selbst bekannt gegeben, dessen veröffentlichte Daten auf Preise von bis zu 2.400 US-Dollar für die Wiederherstellung eines beschädigten Headsets hindeuten. Kurz gesagt, fast 70 Prozent dessen, was der Kauf eines brandneuen Vision Pro kosten würde.

Mit anderen Worten, wenn Sie planen, sich das neueste Gerät von Apple zuzulegen, sollten Sie besonders vorsichtig damit umgehen - nicht unbedingt etwas, mit dem Sie Ihre Kinder spielen lassen würden.

AppleCare Plus fühlt sich für diejenigen, die beabsichtigen, das Vision Pro zu kaufen, einfach wie ein notwendiges Übel an. Etwas, das allein 500 US-Dollar für zwei Jahre kostet, aber auch die Kosten für Reparaturen am Headset erheblich reduziert. Mit AppleCare Plus kostet die Reparatur eines zerbrochenen Frontglases "nur" 300 statt 800 Dollar, und Schäden am Headset kosten 300 statt 2400 Dollar.

Genaue Preise für die Versicherung auf der anderen Seite des großen Teichs hat Apple noch nicht bekannt gegeben, da Vision Pro frühestens im Sommer bei uns ankommen wird (wenn wir den Spekulationen der Branche Glauben schenken dürfen).

Sind die Reparaturkosten angemessen?

Quelle.