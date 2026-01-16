Die Rekrutierung der russischen Armee ging 2025 leicht zurück

HQ

Mehr als 422.000 Menschen unterzeichneten 2025 Verträge mit den russischen Streitkräften, ein moderater Rückgang gegenüber dem Vorjahr, laut Zahlen des ranghohen Kremlbeamten Dmitri Medwedew (laut Reuters).

Bei einer Sitzung der Sicherheitsbeamten am Freitag sagte Medwedew, dass 422.704 Rekruten unter Vertrag zur Armee eingetreten seien, verglichen mit etwa 450.000 Anmeldungen im Jahr 2024. Russische staatliche Nachrichtenagenturen berichteten über seine Äußerungen, die während einer Diskussion über Drohnentechnologie gemacht wurden.

Russische Armee // Shutterstock

Medwedew berichtete außerdem, dass etwa 32.000 Menschen freiwilligen Einheiten beigetreten seien und im Laufe des Jahres in die Ukraine eingesetzt wurden, was Moskaus weiterhin auf Vertragssoldaten angewiesen ist, anstatt einer neuen Welle der Massenmobilisierung.

Präsident Wladimir Putin hat zuvor behauptet, die Rekrutierung sei besonders unter Drohnenbetreibern stark geblieben, was die wachsende Rolle unbemannter Systeme im Krieg widerspiegelt. Die Zahlen deuten darauf hin, dass Russland seine Personalpipeline weitgehend in ein viertes Jahr des Konflikts aufrechterhalten hat, obwohl die Rekrutierung im Vergleich zum Vorjahr erste Anzeichen einer Verlangsamung zeigt...