Die Rekordbox DJ-Software von Pioneer kann jetzt direkt von Spotify streamen

Mit dem Aufkommen elektronischer Musikplattformen und der Explosion von Mixern und Controllern für jedes Budget und jeden Geschmack wurde das Deejaying viel weiter verbreitet und demokratischer. Ersteres bedeutete, dass professionelle, aufstrebende oder Schlafzimmer-DJs plötzlich täglichen Zugang zu Tonnen von Bangern hatten (sei es durch digitale Downloads oder direktes Streaming), während letzteres einer neuen Generation von Musikliebhabern und potenziellen Künstlern ermöglichte, sich auf neue Weise auszudrücken.

Musikrechte, Legacy-Plattformen und andere Einschränkungen machen es für Hardcore-DJs (die sich fast ausschließlich auf elektronische Musik konzentrieren) immer noch schwierig, Zugang zu Mainstream-Tracks zu erhalten. Umgekehrt haben Fans von Pop-Hits oft Schwierigkeiten, in der Clubszene Fuß zu fassen. Man könnte es mit dem immer größer werdenden Konflikt zwischen den vielen TV-Streaming-Plattformen vergleichen. Eine Art.

In den letzten Tagen haben jedoch ein paar Schritte von zwei großen Plattformbetreibern plötzlich die Möglichkeiten und die Bandbreite der Genres erweitert, auf die jeder DJ leicht zugreifen kann.

Spotify und Beatport haben das DJing für immer verändert: mehr Genres, einfacheres Mischen

Zuerst kam der DJ-Favorit Beatport, der erst vor zwei Wochen in einem Brief von CEO Robb McDaniels ankündigte, dass "wir mit neuen Personalisierungstools und unserem Engagement für die Kuration von 36+ elektronischen Subgenres jetzt die Tür zu mehr Genres öffnen können, ohne das Graberlebnis zu verlieren, das Sie lieben." Das bedeutet, dass Genres wie Hip-Hop, R&B, Pop, Latin, Karibik und Afrika haben bereits begonnen, in den neuen "Open-Format"-Bereich zu strömen.

In einem parallelen Schritt hat der Mainstream-Musikführer Spotify gerade Unterstützung bei der führenden DJ-Software Rekordbox erhalten, wie der Eigentümer von Pioneer, AlphaTheta, heute bekannt gab. Sowohl DJs als auch Fans haben dies seit Jahren gewünscht, und genau wie bei Beatport Streaming können Rekordbox-Benutzer jetzt ihre eigenen Spotify-Playlists und -Bibliotheken direkt aus der Software oder von unterstützten Mixern und Controllern sehen, streamen und mischen. Dies ist natürlich auf Spotify Premium-Nutzer beschränkt, und der Support startet morgen, am 25. September, offiziell in mehr als 30 Ländern.

Dies ist ein unbestreitbarer Meilenstein im anhaltenden Wachstum und der Demokratisierung des Deejaying über Orte und Generationen hinweg. Eine, die in naher Zukunft sicherlich zu noch vielfältigeren Mixing-Stilen führen wird.

