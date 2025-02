Die Regisseure von Grand Theft Hamlet erzählen uns, was sie von GTA-Spielern gelernt haben

HQ

Grand Theft Hamlet, nachdem er mehrere Preise gewonnen und sowohl die Gaming- als auch die Shakespeare-Community beeindruckt hat, ist er beim Streamer MUBI gelandet. Vor der Veröffentlichung nahm Gamereactor an einem Discord-Presse-Junket mit den Co-Direktoren Sam Crane und Pinny Grylls teil, bei dem wir sie fragen konnten, was sie von anderen Spielern lernen konnten.

"Wir haben so viel von den anderen Spielern gelernt." Grylls begann. "In der Tat war das das Erstaunlichste daran, als wären wir, wie du sagst, Amateurspieler, und wir haben so viel von [ihnen] gelernt."

Grylls sprach weiter über Nora, eine Spielerin, die bereits ein erfahrener Profi in Grand Theft Auto Online war. "Sie hat uns viel über Rollenspiele beigebracht, darüber, wie man das Spiel spielt, kleine Tricks." sagte Grylls. "Aber eigentlich war auch ihre und die frische Perspektive anderer auf Hamlet und Shakespeare einfach sehr interessant und lehrreich für uns."

Crane schaltete sich ein und wies darauf hin, dass es unter den Filmemachern erfahrene Spieler gab, die ihnen halfen, herauszufinden, was sie in GTA tun konnten und was nicht. "Mark [Oosterveen] selbst war schon lange dabei, er war jemand, der schon seit Jahren Spiele spielte. Und Jerry [O'Connor] war es auch, er spielte den Geist. Sie spielten beide GTA vom ersten Tag an. Denn wir brauchten viel Geld, und sie hatten Geld angesammelt, um all diese Fahrzeuge zu kaufen, damit wir Hamlet auf Luftschiffen und fliegenden Autos und Yachten und so weiter inszenieren konnten."

Grylls, die das Projekt hauptsächlich filmte, erklärte, dass sie sich für den Großteil auf das Geld aller anderen im Spiel verließ, aber Crane schaffte es, etwas Geld zu verdienen und sich am Ende des Filmemachens sogar einige Supersportwagen und eine Yacht leisten zu können.

Grand Theft Hamlet kann auf MUBI gestreamt werden. Schauen Sie sich den Trailer unten an: