Die Red Dead Redemption-Serie hat sich über 97 Millionen Mal verkauft

Am Mittwochabend enthüllten Rockstar und Take-Two, dass Grand Theft Auto V weiterhin wahnsinnige Mengen verkauft und dass es jetzt die Marke von 205 Millionen verkauften Exemplaren überschritten hat. Aber... Auch Red Dead Redemption verkauft sich weiterhin in einem gnadenlos hohen Tempo und im jüngsten Quartalsbericht von Take-Two wurde nun bestätigt, dass die Serie stolpernd nahe an der 100-Millionen-Marke ist.

Die große Attraktion ist natürlich Red Dead Redemption 2, das über 67 Millionen Exemplare verkauft hat (zwei Millionen in den letzten drei Monaten) und laut Rockstar das zweitmeistverkaufte Spiel der letzten sechs Jahre in den USA ist. Es sei daran erinnert, dass Rockstar sich immer noch nicht die Mühe gemacht hat, eine aktualisierte Version für PlayStation 5 und Xbox Series S/X zu veröffentlichen, und die Unterstützung für die Online-Komponente des Spiels vor etwas mehr als zwei Jahren eingestellt hat.

Kurz gesagt, Red Dead Redemption 2 ist ein absoluter Riesenhit, der immer beliebter wird, obwohl Rockstar fast dagegen arbeiten will. Nichtsdestotrotz drücken wir die Daumen, dass der Erfolg bedeutet, dass irgendwann ein drittes Spiel der Serie veröffentlicht wird.