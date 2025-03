Die Rebellenallianz erhebt sich im letzten Trailer zu Andor: Staffel 2 gegen das Imperium

HQ

Wir wussten schon lange, dass die zweite Staffel des Disney+-Hits Andor, die in die Fußstapfen des von Diego Luna gespielten Charakters tritt, die letzte der Serie sein und die Geschichte des Charakters mit dem Beginn von Rogue One verbinden würde. Was wir vor der Premiere dieser Serie nicht vorhersehen konnten, ist, dass sie ein Erfolg auf Augenhöhe mit der ersten Staffel von The Mandalorian werden würde und dass Cassian Andors Geschichte zum beliebtesten Star Wars-Produkt der Streaming-Plattform werden würde.

Jetzt sind wir weniger als einen Monat von der Premiere der ersten Episoden dieser letzten Staffel entfernt, und Disney hat einen Teaser-Trailer für die letzte Staffel von Andor veröffentlicht. Darin sehen wir Forest Whitakers Saw Gerrera, der grimmig die Ankunft des Imperiums in Dschidda beobachtet. Genevieve O'Reillys Mon Mothma beschleunigt die Entstehung der Struktur, aus der bald die Rebellenallianz hervorgehen wird, und Empires Regisseur Orson Callan Krennic beschleunigt den letzten Schliff für den Bau des Todessterns. Wir bekommen auch eine kurze Einstellung, in der K-2SO einen imperialen Offizier schlägt, also freuen wir uns auf Alan Tudyks Rückkehr, um dem charismatischen imperialen Droiden seine Stimme zu leihen, der die Seiten gewechselt hat.

Bist du bereit für die zweite Staffel von Andor?